尼泊爾山洪破3千失蹤 國際陸續加入救援

尼泊爾山洪已造成超過3千人失蹤！由冰河崩塌造成的山洪已造成至少675人死亡，且災區地形複雜、交通中斷，也增加救災的難度。尼泊爾原本拒絕外國進入救援，但該國外交部改口表示，他們需要專業技術支援，印度、中國、澳洲、南韓等國已開始進行隧道救援。

冰川斷裂引發重災

根據《美聯社》報導，尼泊爾-中國邊境遭受毀滅性山洪襲擊的救援工作進入第四天。此次災害是因為冰河崩落所造成的「大規模山體坍塌」。

最新統計顯示，尼泊爾和西藏的死亡人數合計上升至691人，失蹤人數超過3千人。中國官方報告則是新增死亡16人，失蹤546人，但尼泊爾也有超過3700人獲救。

在尼泊爾和中國西藏的多個地點，搜救工作仍在繼續，且還有數百名失蹤者是外國人，各界判斷，此次災害是因為高海拔冰川斷裂引發的巨大「冰岩崩塌」，近年高溫也可能讓冰體結構更加不穩，而百萬噸重的巨冰與岩石以高速掉落，形成破壞力極強的碎屑流與土石流。

需要冷凍設施

原本尼泊爾災害管理部門表示不用外國救援，但《加德滿都郵報》提到，外交部長卡爾納已經改口說，尼泊爾將根據實際需求，尋求友好國家「技術專業」的技術支援，例如印度的隧道搜救隊，還有2支中國搜救隊也在部署。

另外，澳洲、南韓也有搜救隊將前往。尼泊爾外交部表示，該國地形陡峭、峽谷狹窄、天氣變幻莫測，限制了大型直升機的使用，也使得重型設備的運送變得困難；另外，尼泊爾的冷藏設施有限，無法保存大量遺體，也需要外國協助，目前正在與紅十字會討論，但尚未有明確決策。

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