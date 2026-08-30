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尼泊爾洪災第5天 近3000人失蹤、洪水威脅未除
尼泊爾與西藏邊境地區26日發生大規模暴洪和土石流，搜救行動進入第5天，尼泊爾當局今天警告洪水水位持續升高，並呼籲救援團隊提高警戒。
法新社報導，尼泊爾國家減災管理局（NDRRMA）今天上午發布警告說：「我們接獲消息，拉蘇瓦（Rasuwa）地區的波特科西河（Bhote Koshi River）洪水流量進一步增加。」
尼泊爾當局呼籲所有參與搜救行動的人員、河岸地區居民，以及包括拉蘇瓦、努瓦科特（Nuwakot）、達丁（Dhading）和齊萬（Chitwan）等受災地區的民眾提高警戒。
美國地質調查局（USGS）表示，這場災難是尼泊爾自2015年地震以來最致命的一場災害，起因是冰川崩塌，引發大量冰雪與碎屑形成的洪流。
根據尼泊爾與中國公布的數據，目前失蹤人數接近3000人，已尋獲691具遺體。
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