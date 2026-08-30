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尼泊爾災區洪水水位上升！當局緊急發布警報 4地區全面戒備

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
尼泊爾達丁縣30日，一名民眾站在翠蘇里河沿岸橋上查看水勢。美聯社
尼泊爾達丁縣30日，一名民眾站在翠蘇里河沿岸橋上查看水勢。美聯社

法新社報導，尼泊爾與中國大陸西藏交界地區爆發致命山洪進入第5天，災情恐再惡化。尼泊爾當局30日上午發布洪水警報，指出重災區拉蘇瓦（Rasuwa）的波特科西河（Bhotekoshi River）洪水水位上升，警告搜救人員、沿岸居民及受災地區民眾提高警覺，以防再發生二次災害。

尼泊爾國家災害風險降低與管理局（NDRRMA）30日上午7時20分（台灣時間上午9時35分）發布警報表示，已接獲波特科西河水勢增強的消息，並要求所有參與搜索、救援及賑災工作的人員，以及位於河岸與受災地區的民眾務必保持警戒。

警戒範圍除拉蘇瓦外，也包括奴瓦科特（Nuwakot）、達丁（Dhading）與奇特旺（Chitwan）等地。

當局並未立即說明河水暴增原因，但隨著搜救行動持續深入災區，水勢再度上升也增加救援難度與二次災害風險。

美國地質調查所（USGS）指出，這場災難源於26日上午中國與尼泊爾邊境發生冰川崩塌，大量冰體、岩石與泥沙衝入河谷後，形成夾帶碎屑的巨大洪流一路向下游席捲。

根據尼泊爾與中國目前公布的統計，兩地合計已有691人罹難，失蹤人數接近3000人。搜救行動30日進入第5天，救援人員仍持續在遭洪水與泥流重創的地區搜尋失聯者及罹難者遺體。

尼泊爾 洪水 警報 土石流 西藏

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