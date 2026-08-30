影／尼泊爾冰川崩塌瞬間曝光！巨響震山谷 目擊者：像山裡爆炸

尼泊爾與中國西藏交界喜馬拉雅地區26日爆發致命山洪，初步研判災難源頭是高山冰川崩塌。紐約時報29日報導，一群登山客事發當時正在中國西藏一處觀景台遠眺拍攝雪山，意外拍下可能開啟這場重大災難的瞬間。目擊者形容，他們先聽見山谷傳出宛如爆炸的巨響，隨後大量冰體與岩石直墜河谷，揚起類似「巨型蕈狀雲」的塵霧，畫片曝光引發熱議。

這起嚴重山洪，截至29日，在尼泊爾與中國西藏兩地累計已造成682人死亡、約3000人失蹤。法新社報導，美國地質調查所（USGS）指出，這起災難是因冰川崩塌導致大量泥石流衝下山谷所致。儘管崩塌的確切原因尚不明朗，但氣候變遷正導致全球冰川加速融化，增加這類災難的風險。

紐時取得並查證這批影片，畫面由26歲導遊伊鐵（Ziha Yitie）與同行登山客拍下。事發當天上午，一行人爬上中國西藏一處觀景台，準備拍攝中尼邊境另一側的雪山與冰川。當時晨霧剛好散去，山峰與冰川清楚露出，眾人紛紛拿起相機記錄。

拍攝期間，山谷突然傳出一連串低沉轟鳴聲，眾人一開始還以為只是雷聲。沒想到上午10時50分過後不久，一聲猛烈爆裂聲突然響徹山谷。

伊鐵形容，「聽起來就像炸藥在山體裡爆炸」，緊接著數分鐘內，雪崩與崩塌造成的巨大聲響持續從山間傳來。

紐時比對登山客在崩塌前後拍攝的影片發現，大量冰川冰體與岩石從高處崩落，直墜下方山谷，是目前所見最清楚呈現這次崩塌規模的影像。山崩揚起的塵土迅速充斥整片視野，伊鐵形容，景象「幾乎就像一大片巨型蕈狀雲」。

影片還顯示，在最主要的崩塌發生後，仍不斷有較小冰塊從陡峭山壁掉落。另一名登山客拍到的畫面則顯示，大量塵土與碎石以極快速度朝下方山谷衝去。

伊鐵一行人直到下山後看見道路遭到阻斷，並從新聞得知冰川與山體崩塌已在下游引發毀滅性洪水與土石流，才意識到親眼目睹的是這場重大災難的開端。