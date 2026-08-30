援助尼泊爾 慈濟醫療團隊與賑災物資挺進災區

尼泊爾洪災，協助受災居民度過難關，當地慈濟團隊前往災區巴格馬蒂省（Bagmati Province）達丁縣（Dhading District）加爾奇農村（Galchhi）展開物資發放、義診服務，生活援助與健康守護雙管齊下給予協助。

慈濟基金會今天表示，根據尼泊爾慈濟勘災團隊訊息，當地安置災民的地點環境惡劣、缺乏食物、安全的睡眠空間與禦寒毛毯等基本物資，災民情緒低落、悲傷，加上災區物資缺乏，因此，慈濟團隊前往提供免費義診及生活物資、炊具用品與關懷。

由尼泊爾慈濟人醫會（TIMA）尼爾醫師帶隊，29日帶著醫療專業人員、志工共25人，從首都加德滿都前往達丁縣的加爾奇農村，結合當地的拜雷尼公立醫院（Baireni Hospital），在災後設立的臨時診所提供義診服務。人醫會成員抵達臨時診所時，已有居民在等候求診，醫師們立即為民眾看診。

長期在尼泊爾帶動慈善工作的馬來西亞雪隆分會副執行長蘇祈逢指出，拜雷尼公立醫院一共有15床，有2名醫師駐守，平時有200個病人求診。

目前災區滿地泥濘，淤泥淹過整個地區，包括醫院，主要的醫療儀器設備、器材、藥物等都損壞，醫院已經無法運作。當地有些居民協助清理環境，但只靠人力是需要一段時間才能復原。

慈濟基金會指出，在物資援助方面，得知災區需求後，緊急至加德滿都採購物資，為100戶家庭提供包含白米25公斤、黃豆4公斤、食用油、食鹽、瓶裝水；另提供基本炊具，包括瓦斯爐、鍋具、盤子、湯勺、杯子及水桶、水壺，協助受災家庭逐步恢復生活。

慈濟指出，尼泊爾慈濟人將持續義診、發放物資、勘災工作，並且評估未來動員人力清掃災區、供應熱食，以及中長期援助規劃。

由於災區仍有洪水及土石流警戒，將以人員安全為主，每次行動前了解氣象，確保救災行動安全順利，並與尼泊爾當地公部門、相關機構保持聯繫，隨時掌握災區環境與道路狀況。

「一袋米，是生活的支持；一組炊具，是恢復生活的力量；關懷義診，是健康的守護；安心陪伴，是心靈的安慰。」慈濟基金會表示，希望透過一次次踏實的行動，陪伴受災居民走過災後艱難時刻，在生活逐步重建的路上，感受到來自遠方的關懷與溫暖。