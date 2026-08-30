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影／尼泊爾暴洪前警報狂響！工人急逃命影片曝 工程師錄下最後畫面失聯

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
尼泊爾與中國西藏交界地區26日爆發嚴重山洪，29日空拍圖可見努瓦科特縣德維加特的街道與房屋被泥漿覆蓋。路透
尼泊爾與中國西藏交界地區26日爆發嚴重山洪，29日空拍圖可見努瓦科特縣德維加特的街道與房屋被泥漿覆蓋。路透

尼泊爾與中國西藏交界地區26日爆發嚴重山洪，兩地累計已682人罹難、約3000人失蹤。一名在拉蘇瓦（Rasuwa）水力發電工程工作的26歲機械工程師，在洪水來襲前幾分鐘拍下廠區緊急警報狂響、現場人員奔跑的畫面，並上傳至社群平台，隨後便與家人失去聯絡。災後超過72小時，他與室友、同事仍下落不明，家屬坦言希望正逐漸消失。

CNN報導，失聯工程師高塔姆（Pratik Gautam）從加德滿都大學畢業後，在拉蘇瓦的杜山能源（Doosan Enerbility）營地居住並工作，任職於「上翠蘇里1號計畫」（Upper Trishuli-1）。26日上午9時06分，他透過Snapchat上傳一段短片，當時距離猛烈洪水襲擊當地僅剩幾分鐘。目前主要社群平台未見這段短片，僅有CNN取得及刊出。

根據CNN提供的這段短片，可聽見刺耳警報聲響徹山區營地，院子裡的人員開始奔跑撤離。普拉蒂克是在戶外拍攝這段影片，顯示當時已經離開辦公室，但他接下來去了哪裡、是否及時逃往高處，目前仍不得而知。

普拉蒂克的哥哥普拉巴夫（Prabhav Gautam）表示，弟弟上傳影片後便音訊全無，他的室友和多名同事同樣失聯。「時間一分一秒過去，我們至今完全沒有收到任何關於他的消息。」他說，災難發生超過72小時後，家人已逐漸失去希望。

普拉巴夫表示，他在另一段影片中看到一名公司主管及兩輛小型車，懷疑弟弟與其他工程師可能搭上其中一輛車，但無法確認，「我懷疑我弟弟和其他工程師就在那些車裡，但我不確定。那些車裡沒有人獲救，也沒有人被轉移到安全地點。」

他透露，弟弟過去曾提過，營地並非第一次因洪水風險響起緊急警報。以往警報一響，工作人員通常會立刻往山坡上爬，或撤往地勢較高的地方避難。如今家屬仍不知道普拉蒂克在拍下最後一段影片後，是否來得及逃到安全地點。

另一段畫面則拍下高山工地警報響起的瞬間，刺耳警報聲在山谷間迴盪，現場可見大型機具與混凝土設施。工人不時回頭望向山谷方向，察覺情況不對後，隨即拔腿往高處撤離。

尼泊爾 土石流 西藏

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