聽新聞
0:00 / 0:00

中尼邊境遭暴洪重創 兩國外長通話

中央社／ 北京29日電

尼泊爾西藏邊境地區26日遭暴洪重創。中共中央政治局委員、中國外長王毅29日與尼泊爾外長坎乃爾（Shisir Khanal）通電話。王毅表示，中方對尼泊爾援助正在落實，包括緊急現匯援助和人道主義援助。

據新華社報導，王毅稱，「尼泊爾邊境地區突發冰川崩塌引發嚴重泥（土）石流災害」，造成兩國重大人員傷亡、失聯，是近年來兩國間發生的最嚴重跨境災害，救災工作複雜性和艱巨性前所未有。中方高度重視。

王毅表示，中方對尼一攬子援助正在落實，包括緊急現匯援助和人道主義援助。中方提供的救災物資即將運抵加德滿都。中方隧道救援專家兵分兩路，赴災區和加德滿都馳援。

王毅稱，中方已與尼泊爾分享災區影像、衛星和水文數據等重要訊息，包括上游堰塞湖預警訊息。對在中方一側滯留的尼泊爾公民，中方已作出妥善安排，將協助他們盡快返尼，感謝並希望尼泊爾繼續救助轉移在尼的中國公民。

據中方訊息，坎乃爾感謝中方提供緊急人道主義援助，表示尼中都是受災國，「但中方克服困難，第一時間向尼方表示慰問、提供援助，充分展現尼中關係的高水平（準）」。

坎乃爾說，尼泊爾將繼續與中方通力合作，全力救援中方受困失聯人員，並合力營救失聯外國公民。尼泊爾願與中方加強災後重建、防災減災。

尼泊爾北部與中國西藏的邊境地區26日遭到暴洪土石流重創，目前至少600人死亡、近3000人失聯。

土石流 尼泊爾 西藏

延伸閱讀

王毅與尼泊爾外長通話：中方將對尼一攬子援助

內陸海嘯！中尼暴洪逾5百死2千失蹤 尼泊爾婉拒外國搜救

尼中邊境暴洪 習近平指示全力搜救、川普稱願協助

洪災後北京如何維穩？外媒：強調災難源頭在尼泊爾 嚴控西藏資訊

相關新聞

尼泊爾山洪源頭？無人機拍下冰川崩塌一刻 專家：與湧入方向吻合

連接尼泊爾與西藏的波特科西河（Bhote Koshi River）8月26日發生土石流，造成大量傷亡。兩段已獲BBC Verify認證、在社群平台流傳的無人機影片，拍到喜馬拉雅山冰川崩塌的瞬間，懷疑正是觸發今次山洪的源頭。

洪災已致682死3000失蹤...尼泊爾終於改口：願接受外國技術援助

尼泊爾和中國大陸西藏交界的喜馬拉雅山區廿六日發生彷彿「內陸海嘯」的暴洪與土石流，截至廿九日，已造成六八二人罹難、約三千人失蹤，失蹤者至少五四○人是外籍人士，許多是從印度來的印度教朝聖者。尼泊爾政府原表示不需外國協助搜救，但在外國施壓後改口。

王毅與尼泊爾外長通話：中方將對尼一攬子援助

8月26日中尼邊界土石流災害引發重大傷亡，在大陸國家主席習近平28日向尼泊爾總統鮑德爾致慰問電後，大陸外長王毅與尼泊爾外長通話時表示，大陸對尼一攬子援助正在落實，包括緊急現匯援助和人道主義援助，並強調「面對災情，兩國要堅定站在一起，攜手應對，共克時艱」。

影／尼泊爾洪災獲救生還 97歲阿嬤宛如「戰士」凱旋歸來

尼泊爾與西藏邊境地區26日遭暴洪重創，目前至少600人死亡、近3000人失聯。1名97歲婦人在軍警及當地民眾耗時4小時救...

尼泊爾接受外援但有限制！一般搜救仍靠自己 重建估需40至50億美元

尼泊爾與中國大陸西藏交界的喜馬拉雅山區26日發生暴洪與土石流。尼國外交部長卡納爾（Shisir Khanal）接受路透訪問時表示，尼泊爾在缺乏專業能力及技術的領域需要外國協助，但一般搜救並不需要外援。

邊境堰塞湖已溢流 3天後恐潰決再引暴洪

尼泊爾與中國西藏邊境地區26日發生暴洪及土石流，中尼當局均示警兩國邊境有兩座堰塞湖形成。在西藏吉隆口岸上游、海拔2950公尺的一座堰塞湖28日開始溢流，恐潰決而再次引發暴洪。尼泊爾當局28日表示，正對這兩座堰塞湖進行監測。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。