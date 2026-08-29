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中尼邊境遭暴洪重創 兩國外長通話
尼泊爾與西藏邊境地區26日遭暴洪重創。中共中央政治局委員、中國外長王毅29日與尼泊爾外長坎乃爾（Shisir Khanal）通電話。王毅表示，中方對尼泊爾援助正在落實，包括緊急現匯援助和人道主義援助。
據新華社報導，王毅稱，「尼泊爾邊境地區突發冰川崩塌引發嚴重泥（土）石流災害」，造成兩國重大人員傷亡、失聯，是近年來兩國間發生的最嚴重跨境災害，救災工作複雜性和艱巨性前所未有。中方高度重視。
王毅表示，中方對尼一攬子援助正在落實，包括緊急現匯援助和人道主義援助。中方提供的救災物資即將運抵加德滿都。中方隧道救援專家兵分兩路，赴災區和加德滿都馳援。
王毅稱，中方已與尼泊爾分享災區影像、衛星和水文數據等重要訊息，包括上游堰塞湖預警訊息。對在中方一側滯留的尼泊爾公民，中方已作出妥善安排，將協助他們盡快返尼，感謝並希望尼泊爾繼續救助轉移在尼的中國公民。
據中方訊息，坎乃爾感謝中方提供緊急人道主義援助，表示尼中都是受災國，「但中方克服困難，第一時間向尼方表示慰問、提供援助，充分展現尼中關係的高水平（準）」。
坎乃爾說，尼泊爾將繼續與中方通力合作，全力救援中方受困失聯人員，並合力營救失聯外國公民。尼泊爾願與中方加強災後重建、防災減災。
尼泊爾北部與中國西藏的邊境地區26日遭到暴洪土石流重創，目前至少600人死亡、近3000人失聯。
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