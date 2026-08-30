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洪災已致682死3000失蹤...尼泊爾終於改口：願接受外國技術援助

聯合報／ 編譯周辰陽茅毅、記者廖士鋒／綜合報導
尼泊爾奴瓦科特地區，29日可見大型機具協助清淤。法新社
尼泊爾奴瓦科特地區，29日可見大型機具協助清淤。法新社

尼泊爾和中國大陸西藏交界的喜馬拉雅山區廿六日發生彷彿「內陸海嘯」的暴洪與土石流，截至廿九日，已造成六八二人罹難、約三千人失蹤，失蹤者至少五四○人是外籍人士，許多是從印度來的印度教朝聖者。尼泊爾政府原表示不需外國協助搜救，但在外國施壓後改口。

年僅卅六歲的尼泊爾總理夏哈三月在「Ｚ世代」示威抗議中上台，正面臨就任後首次的重大危機。尼媒「加德滿都郵報」廿九日報導，印度、中國、美國、英國、日本、南韓、斯里蘭卡及孟加拉，已請尼泊爾政府同意他們的搜救隊前往。

尼泊爾外長坎乃爾說，加德滿都需要外國協助的領域，包含搜救受困隧道民眾的專門技術、在幾個橋梁受損地點開通運輸與通訊服務、辨識罹難者遺體、做去氧核醣核酸檢測與延長保存遺體的時間。他強調，尼方現在需要的外援是技術協助，而非外國的搜救隊。

中國應急管理部廿九日緊急調派五位隧道專家，從西藏吉隆縣搭直升機於同日抵尼泊爾災區，並立即投入對尼泊爾水電廠隧道的搜救工作；該部緊接著增派四位隧道專家，即共九人。

尼泊爾財長魏格廿九日對路透說，初步估計災後重建所需經費在四十億至五十億美元，將遠低於尼泊爾二○一五年大地震的災後重建金額九十億美元，「我們正評估災損」。但他並未詳述為何此次所需的金額較少。

紐約時報廿八日報導，地質學者及災害專家認為，這次尼中邊境暴洪是由高海拔山崩及冰川雪崩引發，使洪水傾瀉而下，這類事件難以預測。

土石流 尼泊爾 西藏 喜馬拉雅山 印度 失蹤 加德滿都 洪災

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