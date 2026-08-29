王毅與尼泊爾外長通話：中方將對尼一攬子援助

8月26日中尼邊界土石流災害引發重大傷亡，在大陸國家主席習近平28日向尼泊爾總統鮑德爾致慰問電後，大陸外長王毅與尼泊爾外長通話時表示，大陸對尼一攬子援助正在落實，包括緊急現匯援助和人道主義援助，並強調「面對災情，兩國要堅定站在一起，攜手應對，共克時艱」。

據新華社晚間消息，王毅8月29日同尼泊爾外長希西爾通電話。他表示，尼泊爾邊境地區突發冰川崩塌引發嚴重泥石流（即土石流）災害，造成兩國重大人員傷亡、失聯，是近年來兩國間發生的最嚴重跨境災害，救災工作複雜性和艱巨性前所未有。

王毅稱大陸高度重視，大陸國家主席習近平立即作出重要指示，對搶險救援和應急處置工作提出明確要求。大陸總理李強趕赴災區現場指導工作。「中方在緊急開展搶險自救的同時，第一時間伸出援手，支持尼方應急救災」。他稱習近平已向尼泊爾總統鮑德爾致慰問電，李強也向巴倫德拉總理表達慰問。中共中央政治局會議專門指出，要對尼泊爾受災地區提供緊急援助，開展國際救援合作。「這是中方作出的重要政治決定，體現了對尼方的友好情誼」。

消息並提到，王毅表示，大陸對尼「一攬子援助」正在落實，包括緊急現匯援助和人道主義援助。大陸提供的救災物資即將運抵加德滿都。大陸隧道救援專家兵分兩路，奔赴災區和加德滿都馳援。大陸已同尼方分享災區影像、衛星和水文資料等重要資訊，包括上游堰塞湖預警資訊。對在陸方一側滯留的尼泊爾公民，大陸已作出妥善安排，將協助他們儘快返尼，感謝並希望尼方繼續救助轉移在尼的大陸公民。他稱，「中尼是山水相連、命運與共的共同體。面對災情，兩國要堅定站在一起，攜手應對，共克時艱，以實際行動詮釋跨越喜馬拉雅的傳統友誼」。

據指出，希西爾轉達尼方領導人向大陸政府、人民和遇難者家屬的慰問，衷心感謝大陸提供緊急人道主義援助。尼方也再次向大陸表達謝意，將繼續同大陸通力合作，全力救援大陸受困失聯人員，並合力營救失聯外國公民。尼方願同大陸加強災後重建、防災減災、應對氣候變化等領域合作，推動兩國戰略合作夥伴關係不斷向前發展。

另據尼泊爾外交部官網，希西爾29日指出，截至目前，已從這些地區找到626具遺體，約2,400人仍下落不明。超過4450人已從這些地區獲救，其中包括187名外國公民。隨著救援行動的持續，更新和進一步核實的數據將在外交部網站上公布。他並提到，尼泊爾政府與鄰國及國際社會保持密切溝通與協調。他強調，我們衷心感謝朋友和合作夥伴在這個艱難時刻展現的團結、善意和慷慨支持。「我們已收到來自印度的超過57噸救援物資。今天，我們也收到了來自中國、日本、澳洲和其他友好國家的必需品。 隨著救援行動的繼續，我們正在進行進一步的評估，並將根據需要與鄰國和國際合作夥伴聯繫，尋求更多援助和支持」。