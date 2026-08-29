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影／尼泊爾洪災獲救生還 97歲阿嬤宛如「戰士」凱旋歸來

中央社／ 加德滿都29日綜合外電報導
尼泊爾與西藏邊境地區26日遭暴洪重創，目前至少600人死亡、近3000人失聯。新華社
尼泊爾與西藏邊境地區26日遭暴洪重創，目前至少600人死亡、近3000人失聯。新華社

尼泊爾與西藏邊境地區26日遭暴洪重創，目前至少600人死亡、近3000人失聯。1名97歲婦人在軍警及當地民眾耗時4小時救援後，順利從瓦礫泥沙堆中被救出。

英國廣播公司（BBC）報導，醫師表示，這名獲救的97歲婦女波哈拉（Guna Maya Bohara）目前正在醫院休養。

波哈拉的姪孫狄帕克．波哈拉（Dipak Bohara）從加德滿都趕來協助救援。

狄帕克告訴英國廣播公司尼泊爾分台（BBCNepali），當她姑婆被從瓦礫堆中救出，安置在挖土機的鏟斗裡載出來時面帶笑容，就像一名從戰場凱旋歸來的「戰士」。

科學家認為，這場洪災是尼泊爾與西藏邊境的喜馬拉雅山脈冰川崩塌所引發。

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