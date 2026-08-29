聽新聞
0:00 / 0:00
尼泊爾與中國洪災增至682死 近3000人失蹤待搜救
尼泊爾北部與中國西藏的邊境地區26日遭暴洪土石流重創，救難人員仍在厚重淤泥中持續搜尋生還者，尼國災害當局今天指出，迄今至少675人喪命，尼中兩國合計達到682死。
中國官方媒體稍早證實，西藏受洪災侵襲有7人喪生、554人失聯，這使尼中兩國的死亡總數來到682人。
尼泊爾方面的失蹤數於今早大幅攀升後，目前仍維持在2426人。
印度相關當局則表示，已經從源自尼泊爾的河流中打撈出7具遺體，據信為洪災罹難者；但這些遺體並未計入死亡總數。
美國地質調查所（USGS）先前提及，這場災害起因是冰川崩塌，引發大量冰雪和碎屑形成的洪流。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。