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尼泊爾洪災 外交部：已向尼國表達願助救災和重建

中央社／ 台北29日電

尼泊爾與中國接壤的喜馬拉雅邊境地區26日發生洪災外交部今天表示，目前暫未接獲台灣民眾受洪災影響或尼方向台灣政府請援資訊；已透過駐印度代表處主動向尼泊爾政府表達慰問，以及台灣願提供尼方救災與復原重建的協助。

尼泊爾26日爆發致命土石流，冰川崩塌引發大量的岩石、冰塊、泥沙與碎屑，沿著喜馬拉雅山脈河流系統傾瀉而下，迄今已奪走超過600條人命，逾2400人失聯。

外交部晚間回覆中央社記者詢問指出，外交部於尼泊爾洪災發生後，第一時間即已指示駐印度代表處密切關注有無台灣民眾受災情影響及尼國向台灣請援需求；根據駐處持續瞭解，目前暫未接獲台灣民眾受洪災影響或尼方向台灣政府請援資訊。

外交部表示，基於人道關懷，已請駐處透過管道主動向尼泊爾政府表達台灣的慰問，以及台灣願提供尼方救災與復原重建的協助。

外交部說明，台灣民間團體已陸續發起關懷救助行動，以提供災民所需協助。外交部及政府相關部會已均有準備，可隨時回應尼方需要，並提供尼國所需支援與協助。

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