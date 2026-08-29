尼泊爾洪災震驚世界 法國專家警告阿爾卑斯山冰川風險

尼泊爾與中國西藏邊境爆發大規模土石流災害，初判可能是冰川崩斷所致。法國科學家警告，氣候暖化加速冰川結構變化，阿爾卑斯山區冰川也存在風險，當局密切監測及規劃演習。

截至今天，尼泊爾與西藏邊境的災害已導致633人死亡、近3000人失聯，預料人數還會持續增加。

部分科學家初步判斷，這次土石流可能是冰川崩斷，夾帶泥水、冰等混合物傾瀉至下方河谷所致。

巴黎人報（Le Parisien）報導，格勒諾伯－阿爾卑斯大學（Université Grenoble Alpes）冰川學者拉巴特（Antoine Rabatel）提醒：「法國阿爾卑斯山區也存在冰川風險，不能輕忽。」法國目前約有500條冰川，其中十多條有風險。

拉巴特說，科學家特別關注白朗峰（Mont Blanc）和沙木尼（Chamonix）上方的塔科納冰川（Glacier deTaconnaz），除了已知的冰雪崩落風險之外，冰川未來也有可能崩塌，「氣候暖化正在改變懸冰川（Hanging glacier）的溫度結構」，以致低處村落面臨大規模破壞性冰崩的危險。

當地居民普遍保持冷靜，一名村民說，有專家在監測冰川狀況，「既然專家沒有建議搬遷，就代表目前沒問題」；他還表示：「我們常常聽到冰柱掉落發出沉悶的聲響，有些觀光客會怕，但我們覺得很正常。」

而在不遠的雷柏松村（Les Bossons），一名居民就沒那麼安心。她說：「目前狀況是在控制之中，但當我們看到拉貝哈爾德村（La Bérarde）的災難時，會想起人類控制不了一切。」

2024年，伊澤爾省（Isère）發生暴洪和冰川湖潰決，導致拉貝哈爾德村遭土石流重創，但居民及早疏散，無人喪命。

沙木尼市長拉凡（François-Xavier Laffin）表示，市府有意識到風險，他今年夏天曾召集安全委員會以應對山區變化，明年3月也將在當地山谷舉行大規模演習，模擬情境是地震導致冰川不穩定，村莊和白朗峰隧道公路遭到掩埋，「這令人痛心地想到尼泊爾發生的災難，我們也必須考慮建造新的防護設施」。

費加洛報（Le Figaro）提到，1892年，白朗峰附近的泰特胡斯冰川（Glacier de Tête-Rousse）一處冰下湖（subglacial lake）突然潰決，大量冰和土石傾瀉而下，造成175人罹難。

從那時起，當局就密切監測阿爾卑斯山脈冰川，環境地球科學研究所（Institut des Géosciences del’Environnement）冰川學者嘉里亞蒂尼（OlivierGagliardini）說，塔科納冰川正受暖化影響，可能變得不穩定，柏松冰川（Glacier des Bossons）前緣也有冰崩風險。

嘉里亞蒂尼指出，阿爾卑斯山若發生災害，強度不會像喜馬拉雅山區那麼高，但附近山谷更加都市化，且非常靠近冰川，因此仍對人命構成確切威脅。