尼泊爾山洪源頭？無人機拍下冰川崩塌一刻 專家：與湧入方向吻合
連接尼泊爾與西藏的波特科西河（Bhote Koshi River）8月26日發生土石流，造成大量傷亡。兩段已獲BBC Verify認證、在社群平台流傳的無人機影片，拍到喜馬拉雅山冰川崩塌的瞬間，懷疑正是觸發今次山洪的源頭。
英國廣播公司（BBC）報導，影片拍攝到朗當利倫峰（Langtang Lirung）附近的山泥傾瀉，該峰海拔超過7,200米，片段可見大量灰塵在雪山附近升起。
BBC Verify表示，影片拍攝位置與湧入特里蘇里河（Trishuli River）的洪水方向吻合，該洪水其後摧毀沿途多條村莊。不過，報導未有獨立確認冰川崩塌與山洪的直接因果關係。
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文章授權轉載自《香港01》
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