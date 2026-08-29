快訊

花6千元吃高檔餐廳…民眾身體不適3天後投訴 中市食安處列高風險續追蹤

宮廟前被強押上車！南投23歲男7小時後遍體鱗傷 遭丟包急診不治

500碗2026／單日吸引破萬人次入場！全台人氣小吃齊聚夢時代 週日最後一天別錯過

尼泊爾山洪源頭？無人機拍下冰川崩塌一刻 專家：與湧入方向吻合

香港01／ 撰文：洪怡霖
連接尼泊爾與西藏的波特科西河（Bhote Koshi River）8月26日發生土石流，造成大量傷亡。兩段已獲BBC Verify認證、在社群平台流傳的無人機影片，拍到喜馬拉雅山冰川崩塌的瞬間，懷疑正是觸發今次山洪的源頭。 法新社
連接尼泊爾與西藏的波特科西河（Bhote Koshi River）8月26日發生土石流，造成大量傷亡。兩段已獲BBC Verify認證、在社群平台流傳的無人機影片，拍到喜馬拉雅山冰川崩塌的瞬間，懷疑正是觸發今次山洪的源頭。 法新社

連接尼泊爾西藏的波特科西河（Bhote Koshi River）8月26日發生土石流，造成大量傷亡。兩段已獲BBC Verify認證、在社群平台流傳的無人機影片，拍到喜馬拉雅山冰川崩塌的瞬間，懷疑正是觸發今次山洪的源頭。

英國廣播公司（BBC）報導，影片拍攝到朗當利倫峰（Langtang Lirung）附近的山泥傾瀉，該峰海拔超過7,200米，片段可見大量灰塵在雪山附近升起。

BBC Verify表示，影片拍攝位置與湧入特里蘇里河（Trishuli River）的洪水方向吻合，該洪水其後摧毀沿途多條村莊。不過，報導未有獨立確認冰川崩塌與山洪的直接因果關係。

延伸閱讀：

西藏泥石流 尼泊爾遇害者遺體難辨認親屬靠紋身認屍 太平間爆滿

西藏泥石流 尼泊爾倖存者憶述恐怖一刻 巴士沖走-他們一瞬消失

文章授權轉載自《香港01》

土石流 尼泊爾 西藏 冰川 崩塌 無人機 喜馬拉雅山

相關新聞

尼泊爾山洪源頭？無人機拍下冰川崩塌一刻 專家：與湧入方向吻合

連接尼泊爾與西藏的波特科西河（Bhote Koshi River）8月26日發生土石流，造成大量傷亡。兩段已獲BBC Verify認證、在社群平台流傳的無人機影片，拍到喜馬拉雅山冰川崩塌的瞬間，懷疑正是觸發今次山洪的源頭。

尼泊爾接受外援但有限制！一般搜救仍靠自己 重建估需40至50億美元

尼泊爾與中國大陸西藏交界的喜馬拉雅山區26日發生暴洪與土石流。尼國外交部長卡納爾（Shisir Khanal）接受路透訪問時表示，尼泊爾在缺乏專業能力及技術的領域需要外國協助，但一般搜救並不需要外援。

邊境堰塞湖已溢流 3天後恐潰決再引暴洪

尼泊爾與中國西藏邊境地區26日發生暴洪及土石流，中尼當局均示警兩國邊境有兩座堰塞湖形成。在西藏吉隆口岸上游、海拔2950公尺的一座堰塞湖28日開始溢流，恐潰決而再次引發暴洪。尼泊爾當局28日表示，正對這兩座堰塞湖進行監測。

尼泊爾洪災至少623死！遺體塞爆太平間 48小時恐爆公衛危機

尼泊爾與中國大陸西藏交界的喜馬拉雅山區26日發生暴洪與土石流，尼國警方29日表示，截至上午6時已尋獲616具遺體，仍有數百人失蹤。中方官媒稍早證實西藏有7人死亡，若雙方數字沒有重疊，死亡總人數至少為623人。與此同時，尼國當局正面臨第二場危機，也就是如何辨識、保存並最終交還死者遺體。

尼泊爾洪災8歲童爬樹奇蹟逃死 母尋遍收容所歷劫重逢：感覺自己活過來了

尼泊爾男童佐亞爾．蓋勒（Zoyal Ghale）為躲避奪命洪災逃入森林，並爬到樹上成功保住小命，今天與母親奇蹟重逢。他的...

洪災後北京如何維穩？外媒：強調災難源頭在尼泊爾 嚴控西藏資訊

尼泊爾與中國大陸西藏交界的喜馬拉雅山區26日發生暴洪與土石流，中國國家主席習近平28日向尼泊爾總統致哀，並承諾支持尼泊爾援助工作。但與此同時，中國官方試圖強調災難源頭位於尼泊爾一側，並對西藏災情資訊實施管制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。