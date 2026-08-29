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尼泊爾洪災逾600死 村落遭吞噬、一家人奇蹟倖存

中央社／ 尼泊爾努瓦科特28日綜合外電報導

尼泊爾中部26日遭暴洪重創，努瓦科特縣1座村莊幾乎被洪水吞噬，世衛官員稱當地「亟需援助」；在一片災情慘重中，一家人躲在陽台上逃過洪水，驚險倖存的畫面也在網路瘋傳。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，影片畫面顯示，受災的努瓦科特縣（Nuwakot）有許多房屋全毀，街道滿是泥濘。

世界衛生組織（WHO）駐尼泊爾團隊負責人查拉醫師（Balwinder Singh Chawla）今天表示：「整個村莊似乎都被沖走了。有些家庭被洪水沖走，醫療設施也被摧毀，人們亟需援助。」

查拉表示，世衛正在評估當地需求，並「在目前情況下盡我們所能」配合尼泊爾政府採取應對措施，包括提供醫療物資等緊急用品；帳篷及其他物資也正經由首都加德滿都（Kathmandu）運抵當地。

另據今日印度（India Today）報導，在這場毀滅性洪災中，1棟淺綠色房屋屹立不倒，屋內的一家人站在陽台上躲避洪水，影片在網路瘋傳，這棟房屋的堅固程度也成為網友熱議話題。

網路上流傳的影片畫面可見，泥濘的洪水以驚人速度席捲而過，沿途沖走房屋等各種雜物。然而儘管被洶湧洪水包圍，這棟淺綠色房屋的外觀仍大致保持完整。

這段影片也引發外界對屋內一家人安危的擔憂。不過，隨後另一位社群媒體用戶分享了1段影片，證實這家人平安無事，人們才放下心來。

這家人幸運逃過一劫之際，當地災情極為慘重。暴洪席捲尼泊爾中部後，尼泊爾與西藏邊界地區合計已有逾600人死亡，另有近1500人下落不明。

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