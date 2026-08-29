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尼泊爾洪災至少623死！遺體塞爆太平間 48小時恐爆公衛危機

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尼泊爾洪災增至623死 外長：技術領域需外國援助

中央社／ 加德滿都29日綜合外電報導
尼泊爾與中國接壤的喜馬拉雅邊境地區本週發生毀滅性洪災，需要外國在尼泊爾缺乏專業知識的專業與技術領域提供援助。美聯社
尼泊爾與中國接壤的喜馬拉雅邊境地區本週發生毀滅性洪災，需要外國在尼泊爾缺乏專業知識的專業與技術領域提供援助。美聯社

尼泊爾外交部長告訴路透社，尼泊爾與中國接壤的喜馬拉雅邊境地區本週發生毀滅性洪災，需要外國在尼泊爾缺乏專業知識的專業與技術領域提供援助，但不需要搜救方面的支援。

8月26日發生的冰川崩塌，引發大量的岩石、冰塊、泥沙與碎屑，沿著喜馬拉雅山脈河流系統傾瀉而下，法新社報導，截至28日，救援團隊表示已尋獲623具遺體，其中部分死者可能被沖到遠至印度的下流地區，失聯人數攀升至超過2400人。

「加德滿都郵報」（The Kathmandu Post）報導，印度、中國、美國、英國、日本、韓國、斯里蘭卡與孟加拉已要求尼泊爾政府允許他們的搜救隊協助救援。

尼泊爾外交部長坎乃爾（Shisir Khanal）表示，加德滿都當局需要外國協助的領域包括：營救受困隧道的民眾、在橋梁受損地點搶通交通與通訊服務、辨識遺體、進行DNA檢測以及長期間保存遺體。

坎乃爾昨天晚間表示：「我們已針對自身缺乏足夠專業知識與技術的領域，提出這類專業服務與技術援助的請求。」

位於印度與中國這兩個大國之間的尼泊爾，已向兩國請求協助搭建活動便橋，以盡早恢復災區的交通與通訊，當地約有20座橋梁損毀。

昨天早些時候，尼泊爾外交部曾表示，加德滿都目前可以自行處理救援工作，並婉拒外國介入。

被問到政府的立場時，坎乃爾表示，一般的搜尋與救援行動是由尼泊爾救難人員進行，這方面不需要援助。他說：「我們認為不需要在這方面重複投入資源。」

洪災 喜馬拉雅山 印度 土石流 尼泊爾 西藏

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