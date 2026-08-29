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尼泊爾洪災至少623死！遺體塞爆太平間 48小時恐爆公衛危機

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尼泊爾洪災8歲童爬樹保命 母子歷劫奇蹟重逢

中央社／ 尼泊爾努瓦科特28日綜合外電報導
尼泊爾男童佐亞爾．蓋勒（左）為躲避奪命洪災逃入森林，並爬到樹上成功保住小命。28日蓋勒與母親塔曼（右）重逢，在醫院裡交談。路透
尼泊爾男童佐亞爾．蓋勒（左）為躲避奪命洪災逃入森林，並爬到樹上成功保住小命。28日蓋勒與母親塔曼（右）重逢，在醫院裡交談。路透

尼泊爾男童佐亞爾．蓋勒（Zoyal Ghale）為躲避奪命洪災逃入森林，並爬到樹上成功保住小命，今天與母親奇蹟重逢。他的母親先前一度擔心他和弟弟雙雙在學校遇難。

重災區北部拉蘇瓦縣（Rasuwa）前天單獨空運撤離8歲的蓋勒，他當時腿部骨折且臉部有多處割傷。在此同時，他28歲的母親塔曼（Matti Maya Tamang）則奔波於各個收容所和安置點，尋找下落不明的兩個孩子。

塔曼向路透社表示：「到了第4個地方，名單上還是沒有我孩子的名字，他們也不在那裡。我原本已經接受兩個孩子都不在人世的事實。我能做的只有痛哭，整個人完全崩潰。」

聯合國兒童基金會（UNICEF）表示，加德滿都（Kathmandu）以北的拉蘇瓦縣、努瓦科特縣（Nuwakot）和達定縣（Dhading）至少有1萬7000名孩童受到洪災影響。

基金會並補充說，正與尼泊爾政府合作，確認與登記失散兒童身分，協助他們與家人團聚。

塔曼經過多次搜尋無果後，前天取得路透社記者巴傑拉查亞（Sahana Bajracharya）的電話號碼。巴傑拉查亞數小時前才在鄰近的努瓦科特縣一間小醫院見過蓋勒。

巴傑拉查亞與路透社團隊聽聞一名被送到這所醫院的男童身分不明、當局找不到家屬後，便趕往醫院。

在蓋勒搭機轉院接受進一步治療前，巴傑拉查亞與他交談，表示男童同意接受拍攝，希望能藉此找到家人。

巴傑拉查亞在醫院留下聯絡電話，塔曼數小時後撥通了電話。當巴傑拉查亞告訴她蓋勒還活著且已轉送加德滿都時，塔曼表示她簡直不敢置信。

她說：「當妳告訴我妳知道佐亞爾在哪裡時，聽起來好不真實。我本來已經放棄找到他們了。」

塔曼稍早已經先找到倖存的小兒子。她說：「找到大兒子後，我感覺自己又活過來了。」

塔曼一家人可說是極其幸運。尼泊爾與中國西藏地區目前已證實至少有580人罹難，約2500人失蹤。

土石流 尼泊爾 西藏

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