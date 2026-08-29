快訊

美伊戰爭滿6個月！川普喊任務完成 紐時：陷入自己造成的泥淖

挺陳幸妤「鍘美藝術節」9月18日起連演5天 再擴充藝陣、戰鼓演出

廚房天天清還是不夠？16樣最易藏污納垢物品 鍋具、瀝水架都上榜

聽新聞
0:00 / 0:00

洪災後北京如何維穩？外媒：強調災難源頭在尼泊爾 嚴控西藏資訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
在這張新華社發布照片中，中國武警隊救援人員28日在西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸附近的土石流災區搜尋受困者。美聯社
在這張新華社發布照片中，中國武警隊救援人員28日在西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸附近的土石流災區搜尋受困者。美聯社

尼泊爾與中國大陸西藏交界的喜馬拉雅山區26日發生暴洪與土石流，中國國家主席習近平28日向尼泊爾總統致哀，並承諾支持尼泊爾援助工作。但與此同時，中國官方試圖強調災難源頭位於尼泊爾一側，並對西藏災情資訊實施管制。

紐約時報報導，中國官媒指出，習近平向尼國總統鮑德爾（Ram Chandra Paudel）表示，相信兩國人民能攜手克服災難、重建家園。這是山洪爆發後，習近平首次向尼泊爾政府發出訊息，他說兩國地理相連、「命運與共」。但同時，中國官員試圖委婉強調，這場災難源頭在境外。

根據紐時分析的衛星影像，這場土石流很可能是尼泊爾朗塘里壤峰（Langtang Lirung）一座冰川崩塌所造成。中國自然資源部27日公布所謂「基本災害鏈」，稱洪水由尼泊爾一場高海拔雪崩引發，沿吉隆藏布河流入中國，夷平一處邊境口岸後又轉回尼泊爾，摧毀當地村莊。幾乎所有中國官方聲明與官媒都使用類似措辭。

紐時指出，社群媒體流傳北京應為災難及大量死者和失蹤者負責的說法。批評人士在沒有證據下，指控中方未在雪崩後發布預警，或在西藏興建水力發電大壩，導致喜馬拉雅山區地層不穩。

中國駐尼泊爾大使陳松26日登上尼泊爾國營電視台，強調初步證據顯示災難始於尼泊爾一側。使館隔天在臉書稱前述說法是「假新聞」。

然而，中方目前僅證實西藏有5人死亡、558人失蹤，公布的細節寥寥無幾。紐時指出，北京試圖塑造相關敘事，符合控制危機資訊的一貫方式。BBC中國特派記者畢克（Laura Bicker）指出，北京長年鎮壓西藏抗議活動，有時甚至訴諸暴力，並被控嚴重侵犯人權。在這樣的歷史背景下，光是「西藏」這個名稱就會引來審查人員注意。

外國記者未經政府許可不能前往西藏。曾採訪北韓的畢克指出，即使在平常，要聯絡西藏的採訪對象也幾乎不可能，聯絡平壤受訪者往往還比較容易。面對重大新聞，記者只有幾個小時能盡可能取得資訊，之後影片就會遭刪除、聲音受到打壓，只能依賴官媒。

儘管中國官方每天更新死傷、失蹤人數及救援進展，但相較於世界各地流傳的大量災情資訊，中國的網路防火牆格外明顯。官方消息以外細節很少，幾乎沒有西藏倖存者敘述、民眾拍攝的災難及災後畫面，也聽不到失蹤者家屬的聲音。

畢克指出，這並非北京不關心。中國國務院總理李強很快前往災區視察，但外界可能視為較低調的反應，是為了維護習近平最在意的維穩。她認為，中共可能擔心救災應對或未能事先預見災難引發不滿，也可能憂心悲劇成為凝聚人群的因素。

災難發生僅數小時後，中共便動員基層力量，遏止因當局處理土石流方式而出現的不滿跡象。當地黨辦公室通知要求「全力維護社會秩序，確保災區穩定和民眾信心」。表現良好者將獲獎勵，表現不佳者則「將被追究責任」。

在這張新華社發布照片中，中國國務院總理李強（左5）27日視察西藏日喀則市吉隆縣土石流災區。美聯社
在這張新華社發布照片中，中國國務院總理李強（左5）27日視察西藏日喀則市吉隆縣土石流災區。美聯社

尼泊爾 西藏 洪災 土石流 北京

延伸閱讀

土石流發生第三天 習近平向尼泊爾總統致慰問電：願積極協助開展救援

尼泊爾西藏洪災至少538死 大陸遭控未及時發布預警

尼泊爾與中國邊境洪災失聯逾2400人 已尋獲586遺體

中尼邊境發生山洪災難 中國如何進行輿論審查

相關新聞

洪災後北京如何維穩？外媒：強調災難源頭在尼泊爾 嚴控西藏資訊

尼泊爾與中國大陸西藏交界的喜馬拉雅山區26日發生暴洪與土石流，中國國家主席習近平28日向尼泊爾總統致哀，並承諾支持尼泊爾援助工作。但與此同時，中國官方試圖強調災難源頭位於尼泊爾一側，並對西藏災情資訊實施管制。

尼泊爾洪災近2500人失蹤！拒外國搜救不到1天 多國施壓後改口

尼泊爾與中國大陸西藏交界的喜馬拉雅山區26日發生彷彿「內陸海嘯」的暴洪與土石流，已有超過2480人失蹤、至少584人確認死亡，搜救工作仍在持續。尼泊爾政府原先表示不需外國協助搜救行動，但在多國強烈外交施壓後改變決定。

內陸海嘯！中尼暴洪逾5百死2千失蹤 尼泊爾婉拒外國搜救

尼泊爾與中國大陸西藏交界的喜馬拉雅山區廿六日發生彷彿「內陸海嘯」的暴洪與土石流。根據中尼當局，罹難者、失蹤者廿八日已分別增至五七九人、逾兩千人，包括數百名外籍人士及朝聖者。尼泊爾外交部發言人切特里廿八日指稱，不需外國協助搜救行動。國際紅十字會廿八日估計，至少九點三萬人受災。

中尼示警 邊境堰塞湖恐潰決

尼泊爾與中國大陸西藏邊境地區廿六日發生暴洪及土石流，中尼當局均示警兩國邊境有兩座堰塞湖形成。在西藏吉隆口岸上游、海拔二九五○公尺的一座堰塞湖廿八日開始溢流，恐潰決而再次引發暴洪。尼泊爾當局廿八日表示，正對這兩座堰塞湖進行監測。

尼中邊境暴洪 習近平指示全力搜救、川普稱願協助

中共總書記習近平廿八日主持召開中共中央政治局會議，對尼中邊境發生的暴洪與土石流，研究部署搶險救援工作。英國廣播公司（ＢＢＣ）同日報導說，此次災害顯然觸發北京中央高層介入，凸顯北京視為有必要由中央層級統籌處理的緊急危機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。