中尼邊境發生山洪災難 中國如何進行輿論審查

截至周五（8月28日）下午，中尼邊境地區的災難性山洪已造成尼泊爾至少579人死亡、逾2000人失聯。

中國主流媒體和社交媒體平台都對這一災難事件進行了報道，但是面臨審查和輿論引導。

主流媒體廣為轉發的新華社消息稱，「因尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯」，同時表示，「前方指揮部組織重災核心區搜救突擊隊，克服重重困難，於27日16時30分抵達中尼邊界國門位置，傳回災後圖像，開展現場搜救。」

另外兩則篇幅較長的報道，分別是習近平主持召開中央政治局會議，研究部署搶險救援工作，及國務院總理李強赴西藏吉隆指導搶險救援和應急處置工作。

自媒體描述災難的文章遭到刪除

一些自媒體作者嘗試發表更多的信息，但是都面臨的嚴格的審查和過濾。微信公眾號「碼頭青年」發表文章《一場人類未曾記錄過的泥石流，沖進吉隆口岸》，講述了視頻記錄的現場情景，其中包括：「最可怕的一幕，發生在吉隆口岸。視頻中，口岸大樓前，很多人慌忙逃跑，有一些人似乎還是兒童。但黑色的洪流迅速撲來，攝像頭前一片茫然，然後一切都被吞沒。」

文章還指出，「事實上，這已經不是吉隆口岸第一次遭遇這類災害，2025年、2024年連續兩年汛期，吉隆口岸都發生過泥石流。去年，中方多名人員失聯遇難。2025年，友誼橋被沖毀，臨時鋼橋今年1月才恢復通行，八個月後又發生了規模更大的災難。誰也不敢說，這已經是最後一次」。

這篇文章很快遭到刪除，被獨立媒體「中國數字時代」（CDT）收錄進「404文庫」。中國數字時代跟蹤記錄和調查中國審查及反抗審查信息。

「國門」被沖毀的視頻發不出來

據《紐約時報》報道，當地居民拍攝並上傳到網上的視頻——包括一段廣泛傳播的、顯示泥石流吞沒中國西藏吉隆縣一個邊境口岸的片段——已在中國社交媒體平台上遭到審查。

中國數字時代負責「敏感詞」檢測的編輯Mira接受德國之聲采訪時，證實了這一審查行動，並進行了詳細的解釋。

該獨立媒體機構發現，視頻成為這次審查的重點。吉隆口岸國門被泥石流沖毀的兩段監控視頻，畫面本身沒有血腥內容，也不帶任何抗議或追責的表述。但在CDT的反復測試中，這段視頻在微信裡始終發不出去。

Mira介紹說，與此同時，同一時段其他符合審查要求的泥石流監控視頻在各平台廣泛流傳，審查原因可能在於「國門」這個符號。

Mira認為，該審查行動顯示中國的網絡攔截技術已經達到一定的精度。視頻指紋比對、畫面哈希、對特定場景的模型識別，無論采用哪一種手段，都意味著某個具體的鏡頭已經被單獨列入了名單。審查從詞語走向圖像，是CDT近年在「敏感詞庫」工作中越來越頻繁遇到的轉向。

「小紅書」和「微博熱搜」上的信息控制

《紐約時報》報道指出，審查和嚴格的信息控制在中國很普遍，但在西藏尤為突出——這裡自20世紀50年代以來一直處於中國控制之下，曾爆發過要求更多自治權的抗議活動。除了經過嚴格安排的政府參觀團外，外國記者不允許進入西藏。據人權活動人士稱，該地區的藏人可能因與記者交談或在網上發布任何被視為違背政府說法的內容而被拘留或逮捕。

經過德國之聲核實，在中國社交媒體平台「小紅書」搜索"西藏泥石流"，視頻區呈現出的結果大多為央視、紅星新聞、澎湃、中新網的官方制作成品，官方公布的成因（高位冰崩），以及"災前災後對比圖"這類安全的可視化產品。而來自熱索橋、口岸國門的第一現場監控視頻，在整個搜索結果頁面中未能找到。

中國數字時代編輯Mira還介紹了中國另一主要社媒平台微博熱搜的審查情況。熱搜得到有序的控制。"西藏泥石流"8 月 26 日傍晚登頂，傷亡數字在 27 日上午定格為 3 人遇難、558 人失聯。此後敘事重心轉向官方響應，"李強抵達吉隆指導搶險救災"在多個時段佔據第一位，28 日進入救援細節、航拍畫面與堰塞湖現狀。

然而，中國數字時代發現，值得注意的是：有一個熱搜詞題"吉隆口岸半年前才恢復通關"。它在 8 月 27 日 15 時短暫上榜，熱度 34.7 萬，隨後不見蹤影。

在這背後，中國官方想要隱瞞的事實是：該口岸 2025 年 7 月 8 日因特大山洪災害中斷通關，2026 年 1 月 1 日復通，8 月 26 日再次被泥石流沖毀。

同一處口岸在十四個月內兩度被山洪與泥石流切斷，關於選址、邊境基建、冰湖與冰崩監測、預警體系所有問責都可以從這裡開始。因此，它在熱搜上僅僅停留了不到一小時。

Mira的觀察和分析解釋了微信公眾號「碼頭青年」那篇文章遭到刪除的部分原因。

長期從事審查信息研究的Mira表示，CDT沒有看到一場大規模的刪帖運動。這次的審查更接近一次精細作業，輿論引導在這裡由一個飽和的信息環境完成。

尼泊爾記者的指責與中國大使館的回應

尼泊爾熟悉外交事務的記者帕爾舒拉姆‧卡夫雷（Parshuram Kaphle ）在社交平台X上連續發表多條帖文，對中國方面有關此災難事件發生前後的邊境合作機制提出強烈質疑。

卡夫雷寫道：「尼泊爾一直在妥善回應我們鄰國的合法安全關切。然而，令人遺憾的是，我們的北部鄰國則對我們造成極大傷害。由於未能對如此巨大的災難提供早期預警，我們遭受了慘重的生命損失。」

中國駐尼泊爾大使館周四（8月27日）在臉書上發文稱，兩項指責——即中方未發出預警導致尼泊爾出現重大人員傷亡，以及中方一側的地質災害堰塞體潰決致使尼泊爾遭受重大損失——均屬「虛假信息」。該大使館表示：「指責於事無補，合作才能拯救生命。」

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