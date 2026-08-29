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尼中邊境暴洪 習近平指示全力搜救、川普稱願協助

聯合報／ 記者陳宥菘、編譯茅毅／綜合報導
尼中邊境暴洪與土石流釀災後，習近平、李強與相關部門迅速介入救援，川普也表示美方願提供協助。路透
尼中邊境暴洪與土石流釀災後，習近平、李強與相關部門迅速介入救援，川普也表示美方願提供協助。路透

中共總書記習近平廿八日主持召開中共中央政治局會議，對尼中邊境發生的暴洪與土石流，研究部署搶險救援工作。英國廣播公司（ＢＢＣ）同日報導說，此次災害顯然觸發北京中央高層介入，凸顯北京視為有必要由中央層級統籌處理的緊急危機。

美國總統川普也在白宮橢圓辦公室說，這次災害的破壞力驚人，連堅固且結構良好的建築物，都像牙籤般遭徹底摧毀；美方已聯繫尼泊爾高層，願提供他們所需的任何協助。

上述會議提到要全力搜救國內外失聯人員。兼任中國大陸國家主席的習近平也向尼泊爾總統鮑德爾致電慰問，表示中方願積極協助尼方救援。

該會議也提到，要加強監測預警，密切關注堰塞湖及周邊山體的穩定性，採取有效措施嚴防發生「二次災害」；並確保整個救援過程安全；還要對尼泊爾災區提供緊急援助，展開國際救援合作。

中國國務院總理李強廿七日受習近平委託，趕赴吉隆災區指導搶險救援與應急處置工作。中國國家移民管理局同日宣布，將暫停簽發赴西藏日喀則市的電子邊境管理區通行證；恢復時間另行宣布。

土石流 尼泊爾 西藏

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