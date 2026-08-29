中尼示警 邊境堰塞湖恐潰決

尼泊爾與中國大陸西藏邊境地區廿六日發生暴洪及土石流，中尼當局均示警兩國邊境有兩座堰塞湖形成。在西藏吉隆口岸上游、海拔二九五○公尺的一座堰塞湖廿八日開始溢流，恐潰決而再次引發暴洪。尼泊爾當局廿八日表示，正對這兩座堰塞湖進行監測。

根據尼泊爾當局發布的警告通知，鑒於災區有河道被冰崩碎屑堵塞而形成堰塞湖，溢流後恐再次引發山崩和雪崩，故下游河岸的居民、遊客、搜救人員及所有相關人員務須格外提高警覺，遠離河岸和危險區域。

中國當局也警告，在錯堅河與普熱普強藏布河的交會處，新形成的堰塞湖正溢流，預計三天內有三百萬立方公尺的水、約一二○○座奧運標準游泳池的水量流入，故潰決風險很高，最大流量預計約九月一日出現。

根據中方的無人機空拍畫面，西藏吉隆口岸上游的堰塞湖，初步測量已有五萬立方公尺的冰崩碎屑流入。中國水利部指出，未來一周的天氣預報顯示，降雨將進一步加劇潰決風險。該部研究員朱金峰說，水量持續增加，潰決風險也持續加大。

鑒於堰塞湖恐潰決，共軍西藏軍區官兵在吉隆口岸的道路搶通工作已暫停，目前搶通至距離該口岸約三公里處。

紐約時報報導，尼泊爾在境內的河流及湖泊放置水位計，主要偵測季風引發的洪水或冰川湖潰決前較緩慢的水位上升。但這次發生太快，等到水位計偵測到幾乎已太遲。

尼泊爾特里布萬大學主任艾德希卡里說，尼泊爾政府雖擅長應對季風引發的洪水與常年洪水，但對於高速移動的暴洪措手不及。