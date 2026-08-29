內陸海嘯！中尼暴洪逾5百死2千失蹤 尼泊爾婉拒外國搜救

尼泊爾與中國大陸西藏交界的喜馬拉雅山區廿六日發生彷彿「內陸海嘯」的暴洪與土石流。根據中尼當局，罹難者、失蹤者廿八日已分別增至五七九人、逾兩千人，包括數百名外籍人士及朝聖者。尼泊爾外交部發言人切特里廿八日指稱，不需外國協助搜救行動。國際紅十字會廿八日估計，至少九點三萬人受災。

根據西藏官方發布的資料，截至廿八日下午三時，罹難者增至五人，仍有五五八人失聯，其中二六○人非中國公民。中方已有首批搜救隊在廿八日下午趕到西藏吉隆口岸的核心災區展開搜救。

尼泊爾搜救隊廿八日在拉蘇瓦縣一處水力發電工程隧道，救出三五○名工人和居民。該隧道在首都加德滿都以北約七十公里的翠蘇里河上游。

一位尼泊爾外交部高官對尼媒「加德滿都郵報」說，該國有能力處理搜救工作，此次婉拒中國和美國等多國願派搜救隊的提議，是基於尼泊爾二○一五年大地震救災期間的經驗；當時大批外國搜救隊湧入，各國相互競爭，導致協調與管理出現重大問題。

尼泊爾官員說，當局將在災後重建階段，尋求國際間更多金援和其他援助；當局表示，暴洪已損毀八十座橋梁和四十公里的鋪面道路。

聯合國人道事務協調廳負責人佛萊徹宣布，動用兩百萬美元的緊急應變基金，協助醫療、庇護及供水。國際紅十字會與新月會也發起三一○○萬美元（台幣約九億八二二○萬元）的緊急募款行動。

這次傷亡與失蹤人數眾多，和當地宗教的朝聖文化息息相關。許多失蹤者原準備赴西藏岡仁波齊峰附近的印度教及佛教聖地瑪旁雍錯湖朝聖。