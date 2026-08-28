快訊

日月潭飯店「4人湖景房含早餐」一晚485元 網友瘋搶：被訂光了

竹北藍白合破局 黃國昌嘆有一定衝擊：徐欣瑩忘了自己說什麼？

獨／新竹市棒球場林智堅涉圖利不起訴 原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

尼泊爾西藏洪災至少538死 大陸遭控未及時發布預警

中央社／ 加德滿都28日綜合外電報導
尼泊爾與中國西藏邊境地區近日發生大規模暴洪及土石流，迄今造成至少538人喪生。 法新社
尼泊爾與中國西藏邊境地區近日發生大規模暴洪及土石流，迄今造成至少538人喪生。 法新社

尼泊爾與中國西藏邊境地區近日發生大規模暴洪及土石流，迄今造成至少538人喪生，尼泊爾記者卡普勒質疑中國未及時示警，稱訊息延遲可能已造成更嚴重傷亡與破壞。

位於印度孟買的自由日報（Free Press Journal）報導，卡普勒（Parshuram Kaphle）在社群媒體X平台針對這起災難批評中國，質疑這個尼泊爾的「北方鄰國」為何未在暴洪沖入尼泊爾前提出預警。

卡普勒說，尼泊爾一向尊重鄰國合理的安全關切，但他指控中國未及時通報來襲災害資訊，導致尼泊爾遭受「嚴重損害」。

卡普勒指出，尼泊爾屢次面臨源自於中國領土的危機，卻持續配合北京的關切，他質疑尼泊爾為何「要承受這種『單方面付出』的代價」？

尼泊爾災害管理機構今天表示，本週發生於尼泊爾與中國西藏邊境地區的嚴重洪災，迄今至少造成538人喪生。

中國官媒則報導，西藏中尼邊境一側土石流造成的死亡人數已從3人增至5人，仍有558人下落不明。中國中央電視台指出：「截至下午3時，這起災害造成5人死亡、558人失蹤。」

專家分析，上游冰川崩塌後，大塊冰體裹挾泥沙等碎屑沖進山谷，引發災情。

紐西蘭地質與核子科學研究所（GNS Science）首席科學家柯克斯（Simon Cox）表示：「一大塊冰川冰體從約5200公尺高處墜落…落入山谷」，這塊冰體「轉變成一大團洶湧的碎屑…沿途裹挾岩石、泥沙、樹木及任何擋在前方的東西，迅速衝下峽谷」。

另據「加德滿都郵報」（The Kathmandu Post）報導，尼泊爾盼各國透過單一管道捐款。尼國官員指出，當局將在重建階段尋求更多財務援助及其他支援。

一名尼泊爾外交部高層官員指出，政府已收到多個國家及組織提出的正式與非正式請求，希望派遣自家搜救隊前往尼國。不過政府已回覆，尼國本身的安全部門有能力處理救援工作。

尼泊爾 西藏 洪災 土石流 中共

延伸閱讀

與西藏邊境發生嚴重洪災 尼泊爾災害管理機構：死亡數增至538人

尼泊爾西藏邊界冰川崩塌釀洪災 史上冰川災害一覽

尼泊爾西藏邊界暴洪增至392死 逾千失蹤者國籍一覽

尼泊爾洪災增至469人罹難！美中印等國願派員搜救 遭拒原因曝光

相關新聞

尼泊爾西藏洪災至少538死 大陸遭控未及時發布預警

尼泊爾與中國西藏邊境地區近日發生大規模暴洪及土石流，迄今造成至少538人喪生，尼泊爾記者卡普勒質疑中國未及時示警，稱訊息...

與西藏邊境發生嚴重洪災 尼泊爾災害管理機構：死亡數增至538人

尼泊爾災害管理機構今天表示，本週發生於尼泊爾與中國西藏邊境地區的嚴重洪災，迄今至少導致538人喪生

西藏土石流洪災 大量人員傷亡失聯…陸官方：增至5人遇難

中國西藏與尼泊爾邊境26日爆發大規模土石流，造成大量人員傷亡及失聯。官媒中國新聞網報導，截至28日下午3時，遇難人數增至...

洪災釀慘重死傷 慈濟人急赴尼泊爾災區關懷、花蓮慈院辦祈福會

尼泊爾與中國大陸邊境一處冰川26日崩塌引發大規模暴洪與土石流，死亡人數攀升到475人，還有多人失聯。鄰近災區的慈濟基金會星、馬志工，今天與在地志工分赴災區、醫院關懷慰問；花蓮慈濟醫院舉辦祈福會，在台定居15年的尼泊爾人潘迪安帶妻小為家鄉祈福，院方發動募款，院長林欣榮率先捐出10萬元。

致命洪災2天後…尼泊爾稱西藏上游堰塞湖潰決 籲民眾往高處避難

在尼泊爾與西藏邊境山區冰川崩塌引發致命洪災兩天後，西藏上游堰塞湖據報已經潰決，尼泊爾當局今天發布警報，呼籲民眾前往高處避...

尼泊爾洪災增至475死！記者不信淹到家鄉 致電驚聞村莊親友都沒了

尼泊爾與中國邊境一處冰川26日崩塌，引發數層樓高的致命洪水與泥流，死亡人數截至28日上午已達475人。加德滿都郵報記者保德爾（Arjun Poudel）寫下自己的村莊如何在洪災中瞬間消失。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。