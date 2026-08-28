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尼泊爾洪災外籍者失聯 新加坡捐10萬美元助人道救援

中央社／ 新加坡28日專電

尼泊爾與中國西藏邊境發生洪災土石流，多名外籍人士失聯，其中包含至少9名新加坡公民。新加坡政府將捐助10萬美元作為基金，支持新加坡紅十字會發起公開募款活動，藉此支援尼泊爾人道救援工作，協助受災民眾緊急需求。

尼泊爾與中國西藏邊境本月26日發生洪災與土石流以來，仍有多名外籍人士失聯。尼泊爾政府婉拒多國派遣搜救隊至尼國的提議，並希望國際社會在重建階段提供金援及其他援助。部分國家已宣布提供資金援助，另有更多國家表示願意協助尼泊爾進行搜救、復原及重建工作。

新加坡外交部今天下午對中央社等媒體發布新聞資料指出，新加坡政府將捐助10萬美元作為基金，支持新加坡紅十字會發起的公開募款活動。這筆捐款將用於支援尼泊爾的人道救援工作，協助滿足受災地區民眾的緊急需求。

聯合早報報導，這起事件多人失聯，其中包含至少9名新加坡公民。新加坡總理黃循財在臉書發文向所有受災者表達慰問，並表示新加坡外交部正與尼泊爾和中國相關當局保持密切聯繫，為受影響的新加坡公民提供領事援助，並與他們親人保持聯繫。

報導指出，新加坡紅十字會承諾提供人道援助、啟動公共募款活動，支援在尼泊爾進行的緊急救援工作。援助內容包括發放飲用水、緊急救援物資及基本生活用品，如防水布、毛毯及急救包等。

尼泊爾國家減災及風險管理局（National DisasterRisk Reduction and Management Authority）表示，豪雨引發的洪災已損毀80座橋樑與40公里的道路。

美聯社稍早報導，聯合國駐尼泊爾協調員亞海雅（Lila Pieters Yahia）表示，尼泊爾政府已動員超過3萬名安全人員投入搜救，「他們正在日以繼夜地工作」。

新加坡 尼泊爾 洪災 土石流 西藏

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