土石流發生第三天 習近平向尼泊爾總統致慰問電：願積極協助開展救援

中尼邊境土石流26日上午發生，導致大陸西藏地區與尼泊爾慘重的傷亡，官媒28日披露，大陸國家主席習近平已向尼泊爾總統致慰問電，他表示，大陸願積極協助尼方開展救援，提供力所能及的支持和幫助。大陸駐尼泊爾大使張茂明先前則已經透過尼泊爾財政部要求尼泊爾啟動接收資金的程序。

據新華社28日下午消息，習近平就尼泊爾遭受泥石流災害向尼泊爾總統鮑德爾致慰問電。習近平指出，「日前中國和尼泊爾邊境吉隆－熱索瓦口岸發生嚴重泥石流災害，造成重大人員傷亡、失聯和財產損失。我謹代表中國政府和中國人民，對遇難者表示深切哀悼，向遇難者家屬、受傷人員和災區民眾致以誠摯慰問」。

習近平強調，大陸正全力以赴搜救失聯人員，轉移安置相關群眾，抓緊救治傷患，最大限度減少人員傷亡，並防止發生次生災害。「中國和尼泊爾山水相連、命運與共，大陸願積極協助尼方開展救援，提供力所能及的支持和幫助。相信兩國人民一定能攜手早日戰勝災害，重建家園」。同日，大陸總理李強向尼泊爾總理巴倫德拉致慰問電。

稍早，加德滿都郵報（The Kathmandu Post）26日引述尼泊爾外長卡納爾（Shisir Khanal）說法指，除了印度已經通知將運送救援物資外，「中方也與我們溝通，表示願意提供可能的支持。我們目前正在評估自身需求」。卡納爾說，印度和中國都已告知尼泊爾，他們準備根據尼泊爾的請求提供援助。印度已要求尼泊爾政府提供一份洪災災民急需的救援物資清單。大陸也決定立即提供現金援助。大陸駐尼泊爾大使張茂明已透過尼泊爾財政部要求尼泊爾啟動接收資金的程序。

而作為唯一在西藏設立總領館的外國，尼泊爾駐拉薩總領事館27日公告稱，截至目前，已找到175具遺體，但仍有許多當地居民和遊客失蹤。根據最新消息，28個國家的476人被通報失蹤，由於搜救行動仍在進行中，這些數字仍有待核實。鑑於洪水造成的損失巨大，政府將繼續評估當地情況和新出現的需求，並在必要時透過既定官方管道傳達具體的援助需求。根據該總領館公布的失蹤外國人口統計，印度有177人、美國63人、澳洲34人、英國33人、烏克蘭53人、馬來西亞28人、加拿大25人，名單上並未通報大陸方面的失蹤人數。

不過根據尼泊爾外交部27日晚間公告的最新名單，有來自33個國家的596人仍然下落不明，其中包含100名來自中國大陸的人士。

此外，尼泊爾駐拉薩總領事館並在另一則公告中指出，對2026年8月26日發生在尼中邊境拉蘇瓦加迪口岸的博特科西河發生的難以想像的毀滅性洪水深表哀悼。這次洪水對尼泊爾境內的拉蘇瓦、努瓦科特、達丁等地區以及友好國家中國大陸造成了巨大的傷亡和財產損失。我們向所有在此次天災中遇難的人們致以最深切的慰問，並祝福傷者早日康復。值此悲痛之際，我們呼籲所有相關人士積極參與受災地區的救援和搜尋工作，盡己所能貢獻力量。

另據大陸外交部，西藏自治區同尼泊爾自1962年起開始邊境貿易，尼泊爾是西藏自治區最大的貿易夥伴，藏尼貿易常年占中尼貿易的九成左右。2024年，中尼14個傳統邊貿點恢復運行。截至2025年10月，樟木、普蘭、里孜口岸正常運行，吉隆口岸受土石流災害（此指2025年7月的災害）影響暫停通關。