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西藏土石流洪災 大量人員傷亡失聯…陸官方：增至5人遇難
中國西藏與尼泊爾邊境26日爆發大規模土石流，造成大量人員傷亡及失聯。官媒中國新聞網報導，截至28日下午3時，遇難人數增至5人，失聯人數維持558人。
中國新聞網報導，26日早上10時30分許，因尼泊爾一側發生土石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡及失聯。
報導表示，災害發生後，前方指揮部組織重災核心區搜救突擊隊，於27日下午4時30分抵達中尼邊界國門位置，傳回災後圖像，展開現場搜救。
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