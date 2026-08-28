尼中邊境暴洪數百死、逾1400人下落不明 大馬外交部：57公民仍失聯

尼中邊境暴洪及土石流已釀數百人死亡，逾1400人下落不明。馬來西亞外交部今天發布聲明表示，57名大馬公民迄今失聯，當地雖通報救出31名外籍人士，但尚未確認是否包括大馬公民；外交部已設立行動辦公室全天候運作。

大馬首相安華（Anwar Ibrahim）日前透過社群媒體臉書（Facebook）對失聯的大馬公民深感憂慮，並持續關注搜救進度，希望救援工作順利進行。

大馬外交部表示，根據家屬、友人及雇主提供的通報資料，截至昨晚11時，共57名大馬公民無法取得聯繫。

外交部指出，馬來西亞駐當地外交代表機構目前正根據尼泊爾有關當局及機構提供的資訊，核實相關通報。

聲明說，當地迄今雖通報救出31名外籍人士，但外交部尚未確認獲救者中是否包括大馬公民。

馬來西亞外交部已設立行動辦公室，全天候運作，協調相關資訊，並直接向受災地區的大馬公民及家屬提供援助。

馬來西亞有不少尼泊爾移工從事保全業，對自己的國家遭逢嚴重暴洪和土石流感到憂心，持續關注災情及搜救進展。

尼泊爾與中國西藏邊境26日發生大規模暴洪和土石流，造成至少469人喪生，超過1400人下落不明，包括數百名外籍人士。