快訊

洗產地？欣興電子遭檢調搜索 2副總、12工程師被帶回調查

女老師「吃學生」不只1人受害！他爆嘿咻20至30次：遭要求保密

沙德爾前腳剛走…台灣天氣仍不穩定 下周恐有新颱風帶雨彈轟北部

聽新聞
0:00 / 0:00

尼中邊境暴洪數百死、逾1400人下落不明 大馬外交部：57公民仍失聯

中央社／ 吉隆坡28日專電

尼中邊境暴洪及土石流已釀數百人死亡，逾1400人下落不明。馬來西亞外交部今天發布聲明表示，57名大馬公民迄今失聯，當地雖通報救出31名外籍人士，但尚未確認是否包括大馬公民；外交部已設立行動辦公室全天候運作。

大馬首相安華（Anwar Ibrahim）日前透過社群媒體臉書（Facebook）對失聯的大馬公民深感憂慮，並持續關注搜救進度，希望救援工作順利進行。

大馬外交部表示，根據家屬、友人及雇主提供的通報資料，截至昨晚11時，共57名大馬公民無法取得聯繫。

外交部指出，馬來西亞駐當地外交代表機構目前正根據尼泊爾有關當局及機構提供的資訊，核實相關通報。

聲明說，當地迄今雖通報救出31名外籍人士，但外交部尚未確認獲救者中是否包括大馬公民。

馬來西亞外交部已設立行動辦公室，全天候運作，協調相關資訊，並直接向受災地區的大馬公民及家屬提供援助。

馬來西亞有不少尼泊爾移工從事保全業，對自己的國家遭逢嚴重暴洪和土石流感到憂心，持續關注災情及搜救進展。

尼泊爾與中國西藏邊境26日發生大規模暴洪和土石流，造成至少469人喪生，超過1400人下落不明，包括數百名外籍人士。

土石流 尼泊爾 西藏 馬來西亞 失聯 外交部 外籍人士

延伸閱讀

尼泊爾西藏邊界暴洪增至392死 逾千失蹤者國籍一覽

西藏災區失聯外國遊客多少是印度人？ 陸外交部：正進一步核實中

尼中邊境暴洪及土石流已釀469死 逾1400人失聯待援

尼泊爾水力發電隧道救出350人 軍方續搶救上百人

相關新聞

尼泊爾洪災增至475死！記者不信淹到家鄉 致電驚聞村莊親友都沒了

尼泊爾與中國邊境一處冰川26日崩塌，引發數層樓高的致命洪水與泥流，死亡人數截至28日上午已達475人。加德滿都郵報記者保德爾（Arjun Poudel）寫下自己的村莊如何在洪災中瞬間消失。

中共政治局會議討論西藏救災 習近平等7常委起立默哀

8月26日中尼邊境土石流重大災害引起世界關注，而中共政治局28日開會，研究部署西藏日喀則市吉隆縣泥石流（土石流）災害搶險救援工作，中共總書記習近平等人起立為遇難人員默哀。會議則強調「搶險救援工作緊張有序開展，群眾安置、善後處置等工作全面啟動推進」。

洪災釀慘重死傷 慈濟人急赴尼泊爾災區關懷、花蓮慈院辦祈福會

尼泊爾與中國大陸邊境一處冰川26日崩塌引發大規模暴洪與土石流，死亡人數攀升到475人，還有多人失聯。鄰近災區的慈濟基金會星、馬志工，今天與在地志工分赴災區、醫院關懷慰問；花蓮慈濟醫院舉辦祈福會，在台定居15年的尼泊爾人潘迪安帶妻小為家鄉祈福，院方發動募款，院長林欣榮率先捐出10萬元。

致命洪災2天後…尼泊爾稱西藏上游堰塞湖潰決 籲民眾往高處避難

在尼泊爾與西藏邊境山區冰川崩塌引發致命洪災兩天後，西藏上游堰塞湖據報已經潰決，尼泊爾當局今天發布警報，呼籲民眾前往高處避...

西藏吉隆口岸被泥石流「抹平」 災害前後對比圖曝光

尼泊爾泥石流災害造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡，據西藏軍區發布災後圖片，冰崩碎屑流形成泥石流高速重創吉隆口岸，吉隆口岸建築已被淤泥覆蓋，預測建築下恐有數百人被掩埋，慘狀令人痛心。加上正在形成的堰塞湖有潰洩風險，大批救援力量及物資已抵吉隆，救援人員已完成滯留的555名遊客轉移，吉隆危險區域全員撤離，受災路段搶通約800米，同時搶通通信「生命線」，與時間賽跑。

西藏吉隆洪災／急倒車、換行程 逃死民眾「幸運卻沉重」

尼泊爾與西藏邊界26日爆發山崩與洪災，西藏吉隆口岸方向已出現堰塞湖。原訂當天要到西藏吉隆口岸的帶團導遊沐先生（化名）表示，他們在最後一刻換行程，這是「無比幸運又沉重的一天」。另外，川籍越野車駕駛羅先生（化姓）緊急倒車躲過泥石流，一行三人開了三、四公里脫險後自發攔車，半小時攔下十餘輛車。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。