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洪災釀慘重死傷 慈濟人急赴尼泊爾災區關懷、花蓮慈院辦祈福會
尼泊爾與中國大陸邊境一處冰川26日崩塌引發大規模暴洪與土石流，死亡人數攀升到475人，還有多人失聯。鄰近災區的慈濟基金會星、馬志工，今天與在地志工分赴災區、醫院關懷慰問；花蓮慈濟醫院舉辦祈福會，在台定居15年的尼泊爾人潘迪安帶妻小為家鄉祈福，院方發動募款，院長林欣榮率先捐出10萬元。
這起洪災造成重大死傷，引發國際關注，新加坡、馬來西亞等地慈濟人趕到現場，當地時間今晨4時30分，與在地志工一起展開災區關懷行動。
慈濟基金會表示，志工帶著手電筒、電池、毛毯、口罩、餅乾、能量棒及飲水等物資，分成3組，到巴格馬蒂省達丁縣的加爾奇（Galchhi）災區、首都加德滿都，及南部平原藍毗尼、奇特旺關懷災民與傷患。
加爾奇位於南北國家公路沿線，距離加德滿都慈濟辦公室約45公里。志工Bikash說，沿途多條道路受阻，加爾奇約有100家戶，受災嚴重，急需飲用水、食物、衣服、被單等物資。
慈濟基金會副總執行長林碧玉表示，尼泊爾的慈濟志工已經成立關懷站，將啟動救助機制及醫療救援，後續會配合當地政府投入災民關懷與災後復原行動。
花蓮慈濟醫院今天中午在門診大廳發起「情繫佛國、大愛膚殤」祈福會，由林碧玉、副院長吳彬安、羅慶徽、蔡昇宗及資深顧問許文林等人，帶領醫護、醫技與行政人員及家屬，為災區送上祝福。
潘迪安是尼泊爾人，專程帶妻子及女兒參加祈福會。他表示，看到新聞的時候非常震撼，完全沒想過家鄉竟然會發生如此嚴重的災難。
花蓮慈院發動募款，院長林欣榮因公外出不在花蓮，仍率先捐出10萬元，醫院人員及志工、就醫民眾也紛紛掏出紙鈔與零錢投入竹筒響應，為尼泊爾盡一分心力。
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