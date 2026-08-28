快訊

洗產地？欣興電子遭檢調搜索 2副總、12工程師被帶回調查

女老師「吃學生」不只1人受害！他爆嘿咻20至30次：遭要求保密

沙德爾前腳剛走…台灣天氣仍不穩定 下周恐有新颱風帶雨彈轟北部

聽新聞
0:00 / 0:00

致命洪災2天後…尼泊爾稱西藏上游堰塞湖潰決 籲民眾往高處避難

中央社／ 勒克瑙28日綜合外電報導
尼泊爾、西藏邊境地區發生山洪和山體滑坡，沖毀了整個村莊。 法新社
尼泊爾、西藏邊境地區發生山洪和山體滑坡，沖毀了整個村莊。 法新社

尼泊爾西藏邊境山區冰川崩塌引發致命洪災兩天後，西藏上游堰塞湖據報已經潰決，尼泊爾當局今天發布警報，呼籲民眾前往高處避難。

綜合法新社與路透社報導，警方在聲明中表示：「已收到消息指出，西藏一側的堰塞湖再次潰決。」

警方表示：「請所有參與搜救與救援行動的安全人員、救援人員及一般民眾保持警覺，並立即前往安全地點，並通報相關情況。」

一名軍官今天表示，在報導傳出西藏上游堰塞湖潰決後，尼泊爾已暫停救援行動90分鐘。

路透社目擊者指出，災區拉蘇瓦縣（Rasuwa）已暫停直升機救援行動，同時可以看到當地居民急忙奔往高處避難。

編輯推薦

尼泊爾 西藏 堰塞湖 土石流

延伸閱讀

尼泊爾、中國警告洪災風險再升高 2座堰塞湖恐潰決

尼泊爾致命洪災逾390死！兩座堰塞湖恐潰決 專家揭預警致命盲區

尼泊爾西藏山洪近1500人失蹤！逾800是外國人 上游另有堰塞湖恐潰決

尼泊爾西藏洪災 川普嘆觸目驚心

相關新聞

尼泊爾洪災增至475死！記者不信淹到家鄉 致電驚聞村莊親友都沒了

尼泊爾與中國邊境一處冰川26日崩塌，引發數層樓高的致命洪水與泥流，死亡人數截至28日上午已達475人。加德滿都郵報記者保德爾（Arjun Poudel）寫下自己的村莊如何在洪災中瞬間消失。

中共政治局會議討論西藏救災 習近平等7常委起立默哀

8月26日中尼邊境土石流重大災害引起世界關注，而中共政治局28日開會，研究部署西藏日喀則市吉隆縣泥石流（土石流）災害搶險救援工作，中共總書記習近平等人起立為遇難人員默哀。會議則強調「搶險救援工作緊張有序開展，群眾安置、善後處置等工作全面啟動推進」。

洪災釀慘重死傷 慈濟人急赴尼泊爾災區關懷、花蓮慈院辦祈福會

尼泊爾與中國大陸邊境一處冰川26日崩塌引發大規模暴洪與土石流，死亡人數攀升到475人，還有多人失聯。鄰近災區的慈濟基金會星、馬志工，今天與在地志工分赴災區、醫院關懷慰問；花蓮慈濟醫院舉辦祈福會，在台定居15年的尼泊爾人潘迪安帶妻小為家鄉祈福，院方發動募款，院長林欣榮率先捐出10萬元。

致命洪災2天後…尼泊爾稱西藏上游堰塞湖潰決 籲民眾往高處避難

在尼泊爾與西藏邊境山區冰川崩塌引發致命洪災兩天後，西藏上游堰塞湖據報已經潰決，尼泊爾當局今天發布警報，呼籲民眾前往高處避...

西藏吉隆口岸被泥石流「抹平」 災害前後對比圖曝光

尼泊爾泥石流災害造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡，據西藏軍區發布災後圖片，冰崩碎屑流形成泥石流高速重創吉隆口岸，吉隆口岸建築已被淤泥覆蓋，預測建築下恐有數百人被掩埋，慘狀令人痛心。加上正在形成的堰塞湖有潰洩風險，大批救援力量及物資已抵吉隆，救援人員已完成滯留的555名遊客轉移，吉隆危險區域全員撤離，受災路段搶通約800米，同時搶通通信「生命線」，與時間賽跑。

西藏吉隆洪災／急倒車、換行程 逃死民眾「幸運卻沉重」

尼泊爾與西藏邊界26日爆發山崩與洪災，西藏吉隆口岸方向已出現堰塞湖。原訂當天要到西藏吉隆口岸的帶團導遊沐先生（化名）表示，他們在最後一刻換行程，這是「無比幸運又沉重的一天」。另外，川籍越野車駕駛羅先生（化姓）緊急倒車躲過泥石流，一行三人開了三、四公里脫險後自發攔車，半小時攔下十餘輛車。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。