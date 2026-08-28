致命洪災2天後…尼泊爾稱西藏上游堰塞湖潰決 籲民眾往高處避難

尼泊爾與西藏邊界26日爆發山崩與洪災，西藏吉隆口岸方向已出現堰塞湖。原訂當天要到西藏吉隆口岸的帶團導遊沐先生（化名）表示，他們在最後一刻換行程，這是「無比幸運又沉重的一天」。另外，川籍越野車駕駛羅先生（化姓）緊急倒車躲過泥石流，一行三人開了三、四公里脫險後自發攔車，半小時攔下十餘輛車。

2026-08-28 14:29