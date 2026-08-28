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致命洪災2天後…尼泊爾稱西藏上游堰塞湖潰決 籲民眾往高處避難
在尼泊爾與西藏邊境山區冰川崩塌引發致命洪災兩天後，西藏上游堰塞湖據報已經潰決，尼泊爾當局今天發布警報，呼籲民眾前往高處避難。
綜合法新社與路透社報導，警方在聲明中表示：「已收到消息指出，西藏一側的堰塞湖再次潰決。」
警方表示：「請所有參與搜救與救援行動的安全人員、救援人員及一般民眾保持警覺，並立即前往安全地點，並通報相關情況。」
一名軍官今天表示，在報導傳出西藏上游堰塞湖潰決後，尼泊爾已暫停救援行動90分鐘。
路透社目擊者指出，災區拉蘇瓦縣（Rasuwa）已暫停直升機救援行動，同時可以看到當地居民急忙奔往高處避難。
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