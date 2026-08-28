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中共政治局召開會議 研究部署西藏土石流救援工作

中央社／ 北京28日電

中共中央政治局今天召開會議，研究部署西藏日喀則市吉隆縣土石流災害搶險救援工作。會議表示，要密切關注堰塞湖和周邊山體穩定性，採取有效措施嚴防發生次生災害，並且要對尼泊爾受災地區提供緊急援助，開展國際救援合作。

據新華社報導，中共中央政治局今天召開會議，由中共總書記習近平主持會議。會議開始前，習近平與其他6名政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希等全體起立，向西藏日喀則市吉隆縣泥石流災害遇難人員默哀。

會議指出，災害發生後，中共中央高度重視，習近平立即作出指示，對搶險救援和應急處置等工作提出明確要求。受習近平委託，中共中央政治局常委、國務院總理李強趕赴災區，看望慰問受災群眾和搶險救援人員，現場指導搶險救援和應急處置工作。中共中央政治局委員、國務院副總理張國清趕赴現場指導處置。

會議稱，這次災害發生在高原高寒地區，溝谷陡峭、氣候多變，周邊仍有不少冰川冰湖、地質災害隱患，搶險救援面臨極大困難。各有關方面要全力搜救國內外失聯人員。

會議表示，要密切關注堰塞湖和周邊山體穩定性，採取有效措施嚴防發生次生災害。要對尼泊爾受災地區提供緊急援助，開展國際救援合作。

會議指出，要全面排查摸底風險隱患，抓緊開展青藏高原冰川冰湖資源調查，強化動態監測預警，提高災害鏈風險識別能力。要完善應急處置機制，加強上下游風險隱患監測預警和響應聯動，落實風險區轉移路線、安置地點等人員轉移措施。

會議稱，要建強搶險救援關鍵力量，在災害風險大的高原、山區、邊境等偏遠地區適當增加消防救援、工程搶險等力量布局，提升斷路、斷電、斷網條件下的應急處置能力。要加強邊境災害管理國際合作，共同推動提升應急管理和防災減災救災水準。

據新華社報導，會議還研究其他事項。

尼泊爾警方今天表示，尼泊爾與中國西藏交界山區發生暴洪及土石流造成的死亡人數已攀升至469人。目前尼泊爾與中國救援人員仍在努力搜尋失聯者。

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