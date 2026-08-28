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中共政治局會議討論西藏救災 習近平等7常委起立默哀

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
尼泊爾與中國西藏邊境26日爆發大規模山洪與土石流，根據西藏吉隆縣監視器畫面，口岸瞬間被沖垮。路透
尼泊爾與中國西藏邊境26日爆發大規模山洪與土石流，根據西藏吉隆縣監視器畫面，口岸瞬間被沖垮。路透

8月26日中尼邊境土石流重大災害引起世界關注，而中共政治局28日開會，研究部署西藏日喀則市吉隆縣泥石流（土石流）災害搶險救援工作，中共總書記習近平等人起立為遇難人員默哀。會議則強調「搶險救援工作緊張有序開展，群眾安置、善後處置等工作全面啟動推進」。

據新華社、央視新聞，28日中共中央政治局召開會議，會議開始時，習近平提議全體起立，向西藏日喀則市吉隆縣泥石流災害遇難人員默哀，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希等全體起立，向西藏日喀則市吉隆縣泥石流災害遇難人員默哀。

在大陸境內的災情，先前據陸方初步統計，截至27日上午8時，排查發現遇難3人、失聯558人。其中，外籍人員260人。

而中共政治局會議指出，這次因尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。災害發生後，中共黨中央高度重視，習近平立即作出重要指示，對搶險救援和應急處置等工作提出明確要求。受習近平委託，中共政治局常委、大陸總理李強趕赴災區，看望慰問受災群眾和搶險救援人員，現場指導搶險救援和應急處置工作。此外，中共政治局委員、大陸副總理張國清趕赴現場指導處置。

會議稱，「在黨中央堅強領導下，在國務院工作組指導下，西藏自治區、應急管理部等有關部門和消防救援隊伍、中國安能等專業救援力量迅速行動，解放軍和武警部隊聞令而動、及時到位，搶險救援工作緊張有序開展，群眾安置、善後處置等工作全面啟動推進」。

消息也提及，此次會議強調，這次災害發生在高原高寒地區，溝谷陡峭、氣候多變，周邊仍有不少冰川冰湖、地質災害隱患，搶險救援面臨極大困難。各有關方面要堅持人民至上、生命至上，以堅決有力的舉措、科學高效的方法，扎實做好各項工作。要科學制定搜救方案，全力搜救國內外失聯人員。要強化多部門聯合會商，加強監測預警，密切關注堰塞湖和周邊山體穩定性，採取有效措施嚴防發生次生災害。要強化現場人員管理，確保救援全過程安全。要妥善安置好受災群眾，周密細緻做好撫恤、救濟等善後處置工作。要對尼泊爾受災地區提供緊急援助，開展國際救援合作。

會議並指出，要全面排查摸底風險隱患，抓緊開展青藏高原冰川冰湖資源調查，強化動態監測預警，提高災害鏈風險識別能力。要完善應急處置機制，加強上下游風險隱患監測預警和回應聯動，落實風險區轉移路線、安置地點等人員轉移措施。要建強搶險救援關鍵力量，在災害風險大的高原、山區、邊境等偏遠地區適當增加消防救援、工程搶險等力量布局，提升斷路、斷電、斷網條件下的應急處置能力。要加強邊境災害管理國際合作，共同推動提升應急管理和防災減災救災水平。

土石流 尼泊爾 西藏

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