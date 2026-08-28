聽新聞
0:00 / 0:00
尼泊爾水力發電隧道救出350人 軍方續搶救上百人
尼泊爾與中國西藏邊境26日發生大規模暴洪和土石流，根據尼泊爾總理辦公室說法，尼泊爾救援團隊在一處水力發電工程隧道救出350名工人與當地居民，他們今天持續搜救上百名受困人員。
綜合法新社和彭博報導，尼泊爾陸軍發言人表示，他們正全力搜救人員，有些人被困在翠蘇里河（Trishuli River）水力發電工程的隧道內。
尼泊爾總理辦公室在臉書（Facebook）發布的影片顯示，兩名頭戴安全帽、身穿軍服的尼泊爾軍人從低空盤旋的直升機垂降，然後在泥濘的坡上爬向隧道入口。
尼泊爾拉蘇瓦縣（Rasuwa）翠蘇里1號（Trishuli-1）水力發電工程位於首都加德滿都（Katmandu）北方約70公里的翠蘇里河上游。
印度外交部發言人昨天表示，受困工人中有印度籍人士。
尼泊爾總理辦公室在臉書發文中說：「在面對惡劣天候和洪災的極端危險與艱鉅挑戰下，尼泊爾陸軍一支救援隊成功救出350名受困隧道的工人與當地居民。目前部隊仍在努力讓同一隧道內上百名受困人員安全撤離。」
國際金融公司（IFC）、亞洲開發銀行（ADB）及亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）等9個國際貸款機構為這項工程提供融資。
根據韓國中央日報報導，這項6億4700萬美元工程由兩家韓國公司主導，接近竣工階段，目的在協助緩解尼泊爾嚴重缺電問題。據報上游壩體逾9成被毀，工人住宿基地也約有9成被毀。
尼泊爾警方今天表示，這場洪災造成至少469人喪生，加上中國官媒稍早報導3人罹難，合計至少472人罹難。超過1400人下落不明，包括數百名外籍人士。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。