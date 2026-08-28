中國專家赴西藏土石流災區 勘查冰崩起源地及堰塞湖

中國西藏與尼泊爾邊境26日爆發大規模土石流，造成大量人員傷亡及失聯。中國媒體報導，中國自然資源部專家組目前已進入災區，並將針對發生冰崩的起源區、堰塞湖及下游溝道等地展開調查，釐清災害成因和後續風險。

綜合媒體報導，這場被形容為「內陸海嘯」的災難，目前已知造成469人死亡，且超過1400人失聯。其中，中國官方27日通報的中國境內死亡人數僅3人，另有558人失聯，至今尚未更新。其中，事發時大量土石流侵入的西藏吉隆縣吉隆口岸大樓及周邊地區，傷亡情況十分慘重。

央視新聞報導，這場大規模土石流發生後，由中國自然資源部旗下的中國地質調查局，以及西藏自然資源部門共45名地質災害應急專業技術人員組成的專家工作組，27日起到今天陸續抵達受災核心區域。

報導提到，專家工作組根據災前災後的高分辨率衛星遙感影像，結合地震報告數據以及現場回傳影像，初步判斷此次災害的源頭「位在尼泊爾境內」，冰崩發生地點是吉隆口岸上游東林藏布河支流郭巴峽曲支溝的錯堅河上游。

工作組認為，冰崩的勢能巨大，鏟刮了溝道冰磧物後形成高速碎屑流，再沿溝道下滑成為土石流，衝擊了吉隆口岸設施，造成重大人員傷亡。據推算，冰崩碎屑流的平均流速度超過每秒50公尺。

報導提到，根據救援保障需要，專家工作組已組成冰崩源區、堰塞湖、溝道沿岸及流域周邊等4個調查組，並編製應急調查工作方案。下一步將針對冰崩源區及其他冰體致災風險開展調查，清查冰崩下游溝道及吉隆口岸區域成災範圍，並對堰塞湖開展調查監測。

同時工作組也將針對村民安置點、變形斜坡、救援通道和高風險冰湖開展清查，評估對救援安全可能產生的風險，並會同相關部門落實防範措施。