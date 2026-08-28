80座橋梁40公里道路受損 尼泊爾洪災恐重創經濟

英國廣播公司（BBC）報導，尼泊爾發生毀滅性洪災，造成80座橋梁與40公里道路受損，這場天災除了釀成慘重的人員傷亡，也對新政府和振興國家財政的努力造成新一波打擊。

夏哈（Balendra Shah）今年3月就任總理時，接手了一連串棘手問題，其中包括停滯不前的經濟；尼泊爾經濟高度依賴外國援助、海外尼泊爾勞工匯款，以及來自鄰國中國與印度的進口。

尼泊爾國家減災及風險管理局（National DisasterRisk Reduction and Management Authority）表示，豪雨引發的洪災已損毀80座橋梁與40公里的鋪面道路。

BBC指出，受洪水侵襲的災區位於與中國接壤的邊界，這意味著當地許多道路和橋梁，是尼泊爾與第2大貿易夥伴之間運輸貨物的關鍵要道。

對有關當局而言，他們不僅面臨重建關鍵基礎設施的艱鉅任務，還要承受對國家經濟至關重要的貨物流動嚴重中斷帶來的衝擊。

美聯社稍早報導，聯合國駐尼泊爾協調員亞海雅（Lila Pieters Yahia）表示，尼泊爾政府已動員超過3萬名安全人員投入搜救，「他們正在日以繼夜地工作」。

她在加德滿都透過視訊記者會告訴聯合國記者，已有超過35座橋梁遭到摧毀，以及約40公里的道路受損，讓進入災區變得十分困難。

亞海雅表示：「政府已設立援助基金，目前世界銀行（World Bank）、印度、中國與美國已承諾將提供2億2900萬美元（約新台幣72.9億元）的援助。」她說，聯合國已從人道救援基金中撥出200萬美元用於即時救援，瑞士也向聯合國提供100萬美元。