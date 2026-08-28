尼中邊境暴洪及土石流已釀469死 逾1400人失聯待援

尼泊爾警方今天表示，尼泊爾與中國西藏交界山區發生暴洪及土石流造成的死亡人數已攀升至469人。目前尼泊爾與中國救援人員仍在努力搜尋數以百計失聯者。

之前通報的死亡人數為尼泊爾390人、西藏3人。當局表示，這場26日發生的災難在兩地共造成1400多人失聯。

尼泊爾當局指出，目前已有數百人獲救，數十人正在首都加德滿都（Kathmandu）接受治療。失聯者當中有來自多個國家的外籍人士，其中許多人是健行者與朝聖者。

在紐約市經營餐廳的塔曼（Rajan Tamang）表示，他從加德滿都的家人得知，母親與妹妹都已在災害中罹難，許多親友仍然失聯。

他在紐約參加守夜活動後接受美聯社訪問時說：「我的家人當時才剛起床，他們甚至完全沒有收到任何消息，洪水就來了。有些人失蹤，有些人失去了生命，只有少數人活了下來。」

在中國西藏日喀則地區，一條沿河而建的雙線道路完全被泥土掩埋。空拍畫面顯示，中尼邊境形成一座湖泊，而且湖面持續擴大。當局警告，湖水可能潰堤。