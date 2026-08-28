尼泊爾西藏洪災 中國暫停簽發赴日喀則電子邊境通行證

中國大陸西藏與尼泊爾邊境一帶26日發生嚴重災情，一處冰川崩塌引發洪水與泥流，席捲當地社區，造成重大傷亡。截至目前已有超過390人死亡，另有超過1400人失蹤。批踢踢（PTT）創辦人、網友稱「創世神」的杜奕瑾在臉書發文，從工程與防洪角度分析，直言「眾生最大的罪，就是把人禍說成了天災」。

2026-08-28 10:54