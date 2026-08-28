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尼泊爾西藏洪災 中國暫停簽發赴日喀則電子邊境通行證

中央社／ 北京28日電

尼泊爾和中國西藏邊境的喜馬拉雅山區發生海嘯式洪災後，為避免民眾受西藏吉隆泥石流災害影響，中國官方27日宣布，將暫停簽發赴西藏自治區日喀則市的電子邊境管理區通行證。

中國國家移民管理局27日發布公告，因尼泊爾一側26日上午10時30分許發生大規模土石流災害，造成西藏自治區日喀則市吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。目前吉隆口岸道路、通信中斷，仍有可能發生衍生災害，搶險救災工作正在緊張有序開展。

公告說，為防止對前往邊境管理區人員生命財產造成危害，影響搶險救災工作開展，維護邊境地區通行秩序，移民管理局決定，自今天凌晨0時起，暫停簽發前往西藏自治區日喀則市電子邊境管理區通行證。

公告最後指出，持有已經簽發的前往地包含日喀則市的電子邊境管理區通行證人員，暫勿前往上述地區，恢復時間另行發布。

尼泊爾與中國邊境洪災持續擴大，目前失聯人數仍持續攀升中。

土石流 尼泊爾 西藏

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