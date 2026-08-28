西藏土石流災區堰塞湖開始溢流 道路搶通暫停

尼泊爾和中國西藏邊境的喜馬拉雅山區洪災風險再度升高。中國大陸央視新聞報導，西藏吉隆口岸上游堰塞湖今天開始溢流，可能再次山崩、雪崩，危險性高，道路搶通工作已暫停。

根據央視新聞發自災區前線的報導，災區吉隆口岸道路、通信中斷，西藏軍區士兵已抵達距離口岸2.5公里處，道路搶通至距離吉隆口岸約3公里處。

報導引述災區前方回報消息，監測顯示，上游堰塞湖出現溢流。估計堰塞湖水量多達200萬立方公尺，相當兩個西湖。從無人機拍攝的堰塞湖影像顯示，邊緣已出現鬆動。如此大的水量若從高山潰洩而下，可能再次帶來山崩和雪崩等嚴重災害。

基於安全考量，前方道路搶通工作上午已暫停，等待指揮中心評估。中國安能、中國電建等各類工程救援隊正密切監測堰塞湖，進行險情排除工作。

中國自然資源部專家表示，此次災害由尼泊爾境內高位冰川崩塌引發。水利部消息，吉隆口岸上游堰塞湖堵塞，未來幾天潰洩風險高。