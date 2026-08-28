中尼邊境土石流 高市早苗、普亭等多國領導人致函致電習近平慰問

26日中尼邊境土石流導致重大傷亡，我方陸委會26日已經向大陸方面表示慰問，而日本首相高市早苗也已經致函大陸領導人習近平與尼泊爾領導人表示慰問，俄羅斯總統普亭也向習近平致慰問電。

據共同社28日引述日本外務省消息，高市早苗27日就在尼泊爾中部與中尼邊境附近發生的洪水和泥石流災害，致函習近平和大陸總理李強，表達對遇難者及其遺屬的哀悼，並向受災民眾表示慰問。她在信中稱「祈願能有更多人獲救，希望受災民眾早日恢復」。高市也向尼泊爾總理巴倫德拉．沙阿發出了同樣的書信。日本外相茂木敏充當天也分別向中尼兩國外長致函慰問。

另，俄羅斯衛星通訊社援引克林姆林宮說法指，普亭就大陸西藏自治區特大泥石流災害向習近平致慰問電。普亭表示，「驚悉中國西藏自治區發生泥石流災害，造成悲劇性傷亡和損失，我謹表達最誠摯的慰問」，普亭向遇難者家屬轉達慰問，並祝願所有傷者早日康復。

稍早央視新聞也指出，26日聯合國秘書長古特雷斯通過新聞發言人辦公室發表聲明，對中國和尼泊爾發生嚴重災害深感悲痛。古特雷斯向遇難者家屬表示哀悼，祝願傷者早日康復，並向所有受災民眾表示聲援。巴西總統魯拉、德國總理梅爾茨、加拿大總理卡尼、紐西蘭總理拉克森、世界衛生組織總幹事譚德塞、歐盟執委會主席范德賴恩等國家領導人和國際組織負責人，向遇難者及其家屬表示沉痛哀悼，並向受影響的人員和地區致以深切同情。

哈薩克國際通訊社也引述哈國總統府新聞局消息，哈薩克總統托卡耶夫就西藏發生嚴重泥石流向習近平致慰問電，對遇難者家屬表示誠摯慰問和深切哀悼，並衷心希望失聯人員能夠早日平安回到家人身邊。而英國駐北京大使館也貼出了英國首相柏能的慰問。

至於印度總理莫迪則在「X」公布與尼泊爾首相通話內容，強調對在尼泊爾洪災中喪生的罹難者表示哀悼。在這艱難時刻，印度人民與尼泊爾的兄弟姊妹們團結一致。印度已做好準備，向尼泊爾提供一切可能的人道援助。印度的團隊正在密切協調救援和救濟工作。