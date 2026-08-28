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尼泊爾西藏洪災 川普嘆觸目驚心
尼泊爾與中國西藏邊境26日發生大規模暴洪和土石流，搜救團隊和軍用直升機翌日在現場搜尋上千名失蹤者。美國總統川普表示，這場洪災令人觸目驚心。
美聯社報導，川普形容洪災威力驚人，「連堅固、結構良好的建築物都像牙籤般被徹底摧毀」。
川普在白宮橢圓形辦公室告訴媒體，美方已和尼泊爾領導層聯繫，表示願提供「任何他們需要的協助」。
據報有專家分析，上游冰川崩塌後，大塊冰體裹挾泥沙等碎屑沖進山谷，引發重大災情。相關影片顯示，民眾竄逃但仍遭洪水吞沒，建築物與橋梁也被沖毀。
根據尼泊爾與中國有關當局統計，已有超過390人罹難，失蹤人數超過1400人，包含數百名外國人與朝聖者。
喜馬拉雅山脈擁有多座世界級高峰與現存冰川，山麓陡峭的坡地與鬱鬱蔥蔥的山谷尤其易受洪水與山崩威脅。受人為氣候變遷影響，冰川融化的情況也日益普遍。
空拍畫面顯示，中尼邊境形成了新湖泊並不斷擴大，有關當局警告可能發生堰塞湖潰決。
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