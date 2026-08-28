尼泊爾西藏洪災 日相致慰問信函給中尼領袖

中國與尼泊爾邊境本週稍早發生大規模洪災與土石流後，日本首相高市早苗27日致函給中國國家主席習近平與中國國務院總理李強，慰問災民，以及向罹難者與遺族表達哀悼之意。

「日本經濟新聞」報導，信函之中寫道「向罹難者、遺族表達追悼之意，並向災民表達慰問之意，祈願有更多人獲救，以及受災民眾得以恢復」。高市也向尼泊爾總理夏哈（Balendra Shah）寄送內容相同的慰問信函。

日本外務大臣茂木敏充同日也致函給中國外交部長王毅，向罹難者及遺族表達哀悼，並慰問災民。