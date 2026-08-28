澳外長：救援尼泊爾災區困難 失聯澳洲人增至39人
澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）今天表示，目前要尋找在尼泊爾洪災中失聯的澳洲公民「十分困難」。澳洲已為當地受災社區提供360萬美元援助，並派遣人員前往當地增援。
因冰川崩塌引發的暴洪，在尼泊爾與西藏邊境造成至少359人喪生、近千人失蹤，其中半數為外國人。澳洲失蹤人數增至39人。
黃英賢與國際發展部長艾里（Anne Aly）聯合聲明表示：「這起災難規模極為罕見，加上受災地區偏遠，未來應對與重建工作將面臨極大挑戰。」
聲明指出，目前在災區失聯的澳洲人數為39人，較先前預估的34人增多。
澳洲提供的援助資金，將分配給聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme）及澳洲非政府組織。
一名澳洲危機應變專家已搭機前往尼泊爾加德滿都（Kathmandu），另有3名人道救援人員將於48小時內出發，協助當地澳洲工作團隊。
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