尼泊爾、中國警告洪災風險再升高 2座堰塞湖恐潰決

尼泊爾與中國當局今天警告，喜馬拉雅山區洪災風險再度升高，兩國邊境兩側的2座堰塞湖恐將潰決，而當地仍在應對26日造成慘重災情的洪水。

路透社報導，在滿目瘡痍的山谷與山坡地區，搜救行動仍在持續進行。26日發生在尼泊爾與中國西藏邊境地區的洪災已造成至少362人死亡，近1000人下落不明。兩國都將洪災歸因於冰川崩塌，岩石、冰塊、泥土等因此被沖入山區河川系統。

尼泊爾災害管理當局今天發布通知，稱洪災現場1座因河流遭堵塞而形成的堰塞湖水位持續上升，有潰決風險。

當局示警，「請下游河岸居民、通行人員、參與救援行動的搜救人員及所有相關單位提高警覺，遠離河岸與危險地區，待在安全地點。」

中國方面則警告，未來3天預計有300萬立方公尺（相當於約1200座奧運標準游泳池）的水量將流入邊境中方一側1座已遭堵塞的堰塞湖，因此潰決風險很高，預計最大流量將出現在9月1日左右。

中國國營媒體中國環球電視網（CGTN）報導，救援隊今天拍攝的空拍畫面顯示，大量褐色洪水蓄積在沒有明顯出口的盆地中，淹沒灌木和樹木，且似乎持續衝擊由土石形成的堵塞物。

中國官媒引述中國水利部說法報導，未來1週的降雨預報將進一步加劇潰決風險。

水利部水文司研究員朱金峰告訴中央電視台（CCTV）：「水量還在持續增加，風險還在加大。」