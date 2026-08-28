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中尼毀滅性山洪死傷嚴重！批踢踢創辦人：別把人禍說成天災

聯合新聞網／ 綜合報導
新華社27日公布西藏吉隆口岸災前後衛星影像，可見26日泥石流災害後，口岸部分建築已被淤泥覆蓋，周邊區域受災嚴重。圖為西藏吉隆口岸泥石流災害前後對比圖。圖／取自新華網
新華社27日公布西藏吉隆口岸災前後衛星影像，可見26日泥石流災害後，口岸部分建築已被淤泥覆蓋，周邊區域受災嚴重。圖為西藏吉隆口岸泥石流災害前後對比圖。圖／取自新華網

中國大陸西藏尼泊爾邊境一帶26日發生嚴重災情，一處冰川崩塌引發洪水與泥流，席捲當地社區，造成重大傷亡。截至目前已有超過390人死亡，另有超過1400人失蹤。批踢踢（PTT）創辦人、網友稱「創世神」的杜奕瑾在臉書發文，從工程與防洪角度分析，直言「眾生最大的罪，就是把人禍說成了天災」。

杜奕瑾指出，若類似事件發生在台灣，第一時間恐怕不會只問「流量多大」，而會追問相關工程如何通過水利、防洪及環評安全審查。他認為，山區河川最基本的工程概念，就是必須「還地於河」，預留足夠洪水通道，不能因河道平時水量不大，就認為大型建築設於河谷沒有風險。

他表示，若在河口、河谷或行洪區放入大型永久建築，就像在河道中設置「巨型障礙物」，洪水被迫集中通過剩餘河道，可能造成水位升高、流速增加，並加劇對山壁及建築基礎的沖刷。

杜奕瑾認為，重要道路、大型建築及人員密集設施應盡量避開行洪區，必要時可透過橋梁、高架、隧道及邊坡工程降低風險；若河道內必須有設施，則可考慮便橋等可沖毀、快速復建的設施。他並以台灣中橫山區道路為例指出，同樣面臨落石、土石流及河川沖刷風險，因此可透過橋梁、隧道、改線等方式避開高風險區域。

杜奕瑾進一步表示，吉隆口岸所在的中尼邊境河谷，海拔約1,900公尺，並不算太高。若大型建築物不要緊貼河谷、占用河道，而是往山側退縮，並拉高與河谷的距離，應可降低洪水與泥流直接衝擊建築及人員的風險，也不至於造成如此嚴重的傷亡。

他最後質疑，若類似災害發生在台灣，社會勢必追問工程採用何種洪水標準、是否評估壅水效應及山洪土石流風險，以及「誰審查、誰簽字、誰驗收、出了事又由誰負責」。他強調，「工程品質的最高標準，不是人定勝天、蓋得出來，而是知道哪裡根本不該蓋」，並以「後人勘災，勿問洪流，問蒼生」作結。

土石流 尼泊爾 西藏

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