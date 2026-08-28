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中尼邊境土石流 大陸暫停簽發邊境通行證 西藏吉隆縣已轉移500民眾

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
西藏吉隆口岸遭沖毀後，大陸動員多種力量進入救援，至27日對外宣布已搶通800公尺的受災道路。（圖／截自新華社）
西藏吉隆口岸遭沖毀後，大陸動員多種力量進入救援，至27日對外宣布已搶通800公尺的受災道路。（圖／截自新華社）

8月26日上午因尼泊爾高山冰川崩塌，引發中尼邊境發生重大土石流災害，西藏吉隆口岸遭沖毀，大陸方面在境內初步排查發現遇難3人、失聯558人，其中外籍人員260人。而位處事發地點的西藏吉隆縣長表示，已於第一時間將2個鄉鎮5個村的將近500名群眾全部轉移到了4個臨時安置點，救援大概是三個方向，道路搶通、次生災害防治和重點區域搜救工作。此外大陸國家移民管理局則宣布，暫停簽發前往西藏日喀則市電子邊境管理區通行證。

西藏日喀則吉隆縣縣長達春稍早接受央視新聞電話採訪，他表示，目前工作進展，首先是妥善安置受災的群眾，確保群眾能夠安全轉移到位。其次詳細開展失聯人員的相關統計工作，協調開展搜救失聯人員。

達春指出，第一時間將2個鄉鎮5個村的將近500名群眾全部轉移到了4個臨時安置點，重點保障受災群眾的臨時安置和基本的生活需求。目前市縣兩級調動救援力量2000餘人，其中1200餘人已經趕赴到了現場，目前有120餘人現在正在深入一線開展救援。

他介紹，救援大概是三個方向，道路搶通、次生災害防治和重點區域搜救工作。首先要積極搶通往國門方向的大概三公里的道路，這兩天已經搶通了大概一公里左右，除國門重點區域、受災的重點區域，其他區域的電力和通信都已經搶修完畢。值得注意的是，堰塞湖目前還是有發生次生災害的風險，且目前吉隆縣降水強度也比較大，容易誘發二次的泥石流和滑坡。次生災害既增加了道路搶通難度，也對人員搜救工作有不小的挑戰。下一步通過災害治理，積極把堰塞湖的風險降到最低。

另據新華社28日上午消息，西藏吉隆泥石流災害救援指揮部指出，吉隆縣泥石流災害發生後，各救援力量趕赴現場，全面開展群眾與遊客轉移安置工作。截至目前，受泥石流災害影響的499名群眾完成安置，滯留的555名遊客完成轉移。

大陸國家移民管理局27日深夜發布公告指出，為防止對前往邊境管理區人員生命財產造成危害，影響搶險救災工作開展，維護邊境地區通行秩序，自2026年8月28日零時起，暫停簽發前往西藏自治區日喀則市電子邊境管理區通行證。持有已經簽發的前往地包含日喀則市的電子邊境管理區通行證人員，暫勿前往上述地區。恢復時間另行發布。

而中新社報導，27日有5名大陸公民從尼泊爾熱索瓦口岸附近一村莊獲救，正在該地區採訪的中新社駐尼泊爾記者，駕車從努瓦果德縣救援中心將他們送往加德滿都。

土石流 尼泊爾 西藏

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