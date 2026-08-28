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救援尼泊爾西藏山崩巨災 紅十字會緊急募款近10億

中央社／ 日內瓦27日綜合外電報導

國際紅十字會與新月會今天發起3100萬美元（約台幣9億8220萬元）緊急募款行動，以因應救援尼泊爾西藏邊境發生的毀滅性暴洪及山崩災情。

總部位於瑞士的國際紅十字與紅新月會聯合會（IFRC）撥款100萬瑞士法郎（約台幣3942萬元）投入即時救援行動，隨後馬上發起總額2500萬瑞士法郎，即約3100萬美元的募款呼籲。

這項募款將用於緊急救災行動，並在未來兩年內協助推動中長期重建與復原工作。

IFRC秘書長查帕甘（Jagan Chapagain）在聲明中表示：「隨著災情輪廓逐漸明朗，我們已知整個村莊都被沖毀，所需資金在未來幾天內只會一直增加。」

他說：「社區居民失去家園和生計，重建過程中將需要持續協助。」

這場宛如海嘯般的冰泥洪流，在26日以巨量泥漿灌爆多個城鎮，民眾家園被毀，橋樑與水壩也都破壞。

IFRC指出：「目前估計約有9萬3000人受災，但由於災區難以抵達，災情還在評估中。」

「受災區域很偏遠，加上交通設施都毀了，因此很難完整地掌握災情規模，而運送援助物資也十分困難。」

這項募款將支援尼泊爾紅十字會當地團隊的救援工作，內容涵蓋提供庇護、現金援助、家庭救助物資、水資源、衛生與清潔、心理健康和心理社會支持，以及協助民眾聯繫家人。

IFRC表示，紅十字會成員已繼續投入糧食、飲用水及緊急物資，包括防水布、毛毯、急救箱、擔架及裹屍袋等。

IFRC是目前全球最大的救援組織網絡。

尼泊爾 募款 山崩 土石流 西藏

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