尼泊爾致命洪災逾390死！兩座堰塞湖恐潰決 專家揭預警致命盲區

尼泊爾與中國邊境一處冰川26日崩塌，數層樓高的致命洪水與泥流席捲當地社區，截至目前，已有超過390人死亡、超過1400人失蹤。尼泊爾與中國27日都發出警告，兩國邊境有兩座堰塞湖正在形成，有潰決的危險。

這場洪災在尼泊爾造成至少389人死亡、超過460人受傷，另有910人據報失蹤，數十名傷者被送往加德滿都接受治療。當地數十座橋梁遭摧毀、近40公里道路受損，使搜尋工作更加困難。尼泊爾紅十字會主席表示，已將重點從救援轉向災區的大規模救濟行動。西藏當局則通報至少3人死亡、558人失蹤。

尼泊爾災害管理當局27日發布通知警告，洪災現場有河道遭碎屑堵塞形成堰塞湖，目前水位持續上升，面臨潰決風險。當局表示：「下游河岸居民、旅客、參與搜救行動的人員及所有相關人士須格外提高警覺，遠離河岸及危險區域，留在安全地點。」

中方同時指出，錯堅河（Tsogyal）與普熱普強藏布河（Purupqiangzangbu）交會處新形成的堰塞湖正在溢流，未來3天預計將有300萬立方公尺的水流入該湖，相當於約1200座奧運標準游泳池的水量，使湖體面臨高度潰決風險，最大流量預計將在9月1日前後出現。

中國救援隊27日空拍畫面該座堰塞湖。畫面顯示，大量混濁的褐色積水匯聚在一處盆地，沒有明顯出口。水已淹沒灌木與樹木，並不斷沖擊由碎屑與石塊堆積形成的阻塞帶。

紐約時報報導，專家表示，尼泊爾在河流與湖泊部署水位計系統，主要用來偵測季風洪水或冰川湖潰決洪水發生前較緩慢的水位上升。這次災害發生速度極快，等到系統偵測到時，幾乎肯定已經太遲。

尼泊爾特里布萬大學災害研究中心主任阿迪卡里（Basanta Raj Adhikari）指出，尼泊爾政府相當擅長應對季風洪水與常年性洪水，但沒有為這種快速移動的山洪做好準備。

美國總統川普在白宮橢圓形辦公室表示，洪災景象令人難受，並形容「堅固的建築物像牙籤一樣被沖走」。他還說，美方已與尼泊爾領導人交談，願意提供「他們想要的任何東西」。