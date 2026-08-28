尼泊爾西藏邊界暴洪增至392死 逾千失蹤者國籍一覽

尼泊爾與中國西藏邊境地區近日發生暴洪及土石流，導致超過1400人失蹤以及近400人罹難。美國國務院今天表示有90名美國人失聯，目前尚未接獲美國人死亡消息。

澳洲廣播公司新聞網（ABC News）報導，根據尼泊爾警方的最新說法，尼泊爾一側的死亡人數增至389人。若加上西藏一側已通報的3死案例，目前這場洪災已造成392人死亡。

尼泊爾警方表示，另有466人受傷。

上述數字仍可能變動。法新社指出，重複計算雙重國籍者、比對遺體與失蹤者名單，以及災難現場混亂等因素，均會造成失蹤及罹難人數上下修正。

以下是法新社整理的最新失蹤人數統計：

● 總計：至少1468人

尼泊爾災害管理機構表示，截至今天仍有910人下落不明，其中包括至少517名外國人。但該機構並未公布這些外國人的國籍分布。

中國方面則通報有558人失蹤，其中包含260名外國人。合計尼泊爾與西藏兩側，目前共有1468人失蹤。

尼泊爾旅遊局今天則公布，失蹤遊客及旅客（含尼泊爾本國公民和外國公民）共667人，並提供國籍分布。以下內容部分取自旅遊局這份數據。

● 尼泊爾

根據尼泊爾旅遊局今天公布的最新數字，667名失蹤者中有127人是尼泊爾本國遊客。至於在地居民失聯人數仍不明朗。

● 中國

中國外交部表示，有近百名中國公民在尼泊爾境內失蹤。但尼泊爾旅遊局統計失聯中國人為24人。

這不包括在西藏一側的558名失蹤者（其中260人為外國人）。

● 印度

尼泊爾旅遊局今天提供的數據顯示，失蹤印度籍人士有178人，另有11人獲救。

● 美國

美國國務院表示，有90名美國公民失蹤，另有3人獲救，目前尚未接獲美國人死亡通報。尼泊爾旅遊局今天稍早公布的數字為65人下落不明。

● 烏克蘭

烏克蘭外交部引述尼泊爾官員的說法指出，有55名烏克蘭公民失蹤。尼泊爾旅遊局公布的數字為53人。

● 馬來西亞

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）今天表示，超過50名在尼泊爾的馬來西亞人失聯。尼泊爾旅遊局的數字為51人。

● 澳洲

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，暴洪後有34名澳洲人失蹤，尼泊爾旅遊局的數據則為35人。

● 英國

根據尼泊爾旅遊局今天的資料，有33名來自英國的人失蹤。

● 加拿大

尼泊爾旅遊局今天公布的數據顯示，失聯人員中有25名加拿大人。

但加拿大外交部長安南德（Anita Anand）表示，政府「得知在尼泊爾和西藏有30名加拿大公民及永久居民，至今下落與安危尚未獲得確認」。

● 韓國

韓國外交部昨天表示，暴洪過後，9名韓籍水力發電廠工人在拉蘇瓦（Rasuwa）地區失聯。尼泊爾旅遊局今天表示，已有4名韓國人獲救。

● 新加坡

尼泊爾旅遊局表示，目前有9名新加坡人下落不明。

● 德國

根據尼泊爾旅遊局，有8名德國公民失聯。

● 俄羅斯

尼泊爾旅遊局表示，8名俄羅斯人下落不明，另有兩人獲救。

● 其他國籍方面

南非：6人（尼泊爾旅遊局）

拉脫維亞：6人（尼泊爾旅遊局）

日本：5人（尼泊爾旅遊局）

紐西蘭：5人（外交部及尼泊爾旅遊局）

法國：4人（尼泊爾旅遊局）

西班牙：4人（西班牙外交部。尼泊爾旅遊局則為3人）

比利時：3人（尼泊爾旅遊局）

匈牙利：3人（匈牙利外交部。尼泊爾旅遊局則為1人）

葡萄牙：3人（葡萄牙外交部及尼泊爾旅遊局）。外交部也表示其中1人已找到。

荷蘭：2人（尼泊爾旅遊局）

義大利：3人失聯（義大利外交部），另有2人獲救（尼泊爾旅遊局）

愛爾蘭：2人（尼泊爾旅遊局）

哈薩克：2人（尼泊爾旅遊局）

白俄羅斯：1人（尼泊爾旅遊局）

芬蘭：1人（尼泊爾旅遊局）

以色列：1人（尼泊爾旅遊局）

立陶宛：1人（尼泊爾旅遊局）

菲律賓：1人（尼泊爾旅遊局）

塞爾維亞：1人（尼泊爾旅遊局）

瑞典：1人（瑞典外交部及尼泊爾旅遊局。外交部也提到另有一名外籍瑞典居民失聯，但未公布國籍。）

● 獲救部分

瑞士：1人（尼泊爾旅遊局）

保加利亞：1人（尼泊爾旅遊局）

● 未確認國籍部分

中國方面今天公布的數據顯示，中國這側有260名外國人失聯，但未提供各國詳細人數。

尼泊爾旅遊局今天另表示，有8名獲救者的國籍尚待確認。