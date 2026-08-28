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中尼毀滅性山洪…巨量冰、岩砸山谷 半座山峰消失

聯合報／ 國際中心、記者陳宥菘／綜合報導
尼泊爾與中國西藏交界的山區26日爆發嚴重山洪與土石流，兩地已知至少353人罹難。圖為尼泊爾民眾27日回到位於遭洪水肆虐的住家查看。 歐新社
尼泊爾與中國西藏交界的山區26日爆發嚴重山洪與土石流，兩地已知至少353人罹難。圖為尼泊爾民眾27日回到位於遭洪水肆虐的住家查看。 歐新社

地質學家與冰川學家初步研判，中國與尼泊爾邊境廿六日發生的致命洪災土石流，原因很可能是冰川崩斷加上山體崩塌。兩國邊界尼泊爾側海拔達七二二七公尺的「朗當利龍峰」冰川一塊巨型冰層突然斷裂，夾帶山體沿數千公尺高的落差崩落至下方河谷，引發洪水和土石流。

衛星照片顯示，朗當利龍峰山體和冰川發生大規模崩塌，巨量冰體及岩石砸入山谷，導致地貌明顯改變，彷彿半座山峰都消失。

紐約時報報導，加拿大卡加立大學地質學家舒加說：「從影像來看，基本上是當地一座冰川斷成兩截，導致巨冰自谷底上方垂直墜落。谷底宛如被炸彈轟炸過一樣，滿是冰川碎裂後的堆積物。」

科學家指出，氣候變遷引發的暖化可能加速冰川崩塌，但確切原因仍有待釐清。

舒加表示，廿六日斷裂的冰體寬約六百一十公尺，整塊脫落後將冰、水混合物直接傾瀉至谷底。

同樣參與衛星分析的英國丹迪大學冰川學家庫克指出，高海拔山區的龐大冰體蘊含極高位能，一旦斷裂，下墜時的強大衝擊力會將寒冰直接撞擊、粉碎為移動速度極快的危險流體。研究團隊分析，冰川斷裂點位於尼泊爾首都加德滿都北方約六十四公里，崩落的冰流土石沿山谷向西北方推進，一路湧向尼泊爾與中國西藏交界的波特科西河。

法國格勒諾伯—阿爾卑斯大學地貌學家庫克表示，地震監測儀器顯示，當地時間廿六日上午八時四十分左右，有一大團物質突然向山下急速位移，隨後偵測到代表洪水的「流體訊號」。

舒加表示，儘管目前的氣象數據還不夠完整，但衛星影像顯示前一天的積雪大幅消融，顯示偏高的氣溫可能融化部分冰川，進而促成冰川崩斷。

美國地質調查局（ＵＳＧＳ）最初記錄到當地發生地震，隨後表示地震訊號其實是山體滑坡造成的振動。根據中國地震局，廿六日上午，土石流災害發生時，在距離吉隆口岸約廿公里外區域測到規模五點二地震，經對波形分析確認，這次地震是一次典型的崩塌型地震，而非由地底斷層引發的傳統地震，顯見土石流威力驚人。

大陸官媒引述大陸自然資源部專家郭兆成研判，此次災害由尼泊爾境內高位冰川崩塌引發，冰崩落體高速向下沖刷，沿溝道挾帶冰磧物演變為碎屑流，進而匯入吉隆藏布形成土石流，土石流在七分鐘內奔襲廿公里，速度極快。

土石流 尼泊爾 西藏 冰川 洪災 地震 崩塌

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