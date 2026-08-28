中尼毀滅性山洪…泥流如巨浪直撲 吞沒巴士如捲玩具

尼泊爾與大陸西藏邊境地區廿六日發生大規模山洪與土石流，中國一側的監視器畫面顯示，夾帶泥漿、岩石及殘骸的洪流宛如一堵巨牆，猛烈衝向數層樓高的建築，瞬間將其吞沒，巴士與汽車如玩具般被沖走。尼泊爾災區可見部分建築連二樓都覆滿淤泥，車輛遭到掩埋，樹枝及電線掛滿殘骸，生還者全身沾滿泥巴。

天空新聞網報導，六十八歲尼泊爾男子巴拉爾回憶，泥流如巨浪般直撲住家，他試圖抓住妻子的手，帶她逃往屋頂露台，妻子卻在眼前被泥流沖走埋沒。他在事發四小時後被直升機救走，但妻子失蹤。他悲痛表示：「我的妻子還埋在泥漿下，她已經走了。」

廿四歲勞工庫馬爾告訴路透，當時他正在新建房屋外挖掘約一點五公尺深的廁所糞坑，突然聽見異常的嘶嘶聲，同事立即大喊要他爬出坑洞逃命。他剛開始奔跑，一堵夾帶洪水、泥漿與岩石的巨牆轟然襲來，將他沖向下游。

庫馬爾在洪流中被一棵芒果樹攔住，緊抓樹幹等待救援，並親眼看到他原本施工的房屋消失。他說：「幸好我卡在芒果樹上，要是沒有那棵樹，我早就被沖走沒命了。」警方其後將他救出，他因遭洪水與巨石撞擊，右腿受傷。

另一名居民拉傑班達里表示，山洪襲來時，當地居民正準備出門上班，洪水轉眼間摧毀整個市集區，「究竟有多少人失蹤或死亡，我們不知道」。當地醫護人員比克說，河畔聚落幾乎全被沖走，他的五個親人下落不明。

專家指出，這次災前未見降雨，現行洪水預警系統難以及時示警。美國水文學家沙里夫說，等到看見洪流逼近時已經太遲，徒步或開車逃跑都沒有用，唯一的求生辦法是立即往高處移動，要爬上至少約六公尺高的山坡。