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土石流重創西藏吉隆口岸 陸專家：洪流衝擊中尼貿易「生命線」

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
央視新聞報導，根據尼泊爾警方27日公布的數據，尼泊爾北部地區山洪造成的死亡人數上升至332人。圖／取自新京報微博
央視新聞報導，根據尼泊爾警方27日公布的數據，尼泊爾北部地區山洪造成的死亡人數上升至332人。圖／取自新京報微博

西藏尼泊爾接壤的喜馬拉雅山區26日發生嚴重山洪與土石流，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。專家分析，災害可能由尼泊爾境內錯堅河上游高位冰崩碎屑流引發，冰崩體從海拔約5,200至5,500公尺崩落後，約7分鐘移動20公里，衝擊吉隆口岸。吉隆口岸長期來是中尼重要陸路貿易通道，口岸中斷對尼泊爾而言不只是交通問題，也關乎經濟戰略。

央視新聞報導，當地時間8月27日，根據尼泊爾警方數據，尼泊爾北部地區山洪死亡人數升至332人。目前，尼泊爾有關部門正在展開搜救工作。

第一財經指，此次洪流衝擊中尼貿易「生命線」。吉隆口岸位於喜馬拉雅山中段南麓吉隆藏布下游深切河谷，是中尼重要通商口岸。上海國際問題研究院南亞研究中心主任劉宗義表示，中尼兩國正式開放的通商口岸共有5個，其中以吉隆口岸和樟木口岸最重要，尼方一側基礎設施較為薄弱。

他說，對內陸國尼泊爾來說，吉隆口岸中斷絕非交通問題，而是關乎經濟戰略的大事，未來無論口岸重建或另闢蹊徑，都需要雙方進一步加強自然災害治理合作。

大陸水利部27日指，尼泊爾錯堅河匯入普熱普強藏布交匯處附近出現明顯堰塞湖，截至27日上午估算水量達200萬立方公尺，已處於漫溢狀態，未來3天預計還有300萬立方公尺水入湖，潰洩風險高。目前水利部正密切監視堰塞湖動態，並對可能潰洩洪水進行演算分析。

新華社提到，對比吉隆口岸災前後衛星影像顯示，口岸建築已被淤泥覆蓋。大陸自然資源部中國自然資源航空物探遙感中心高級工程師郭兆成研判，此次土石流誘因為尼泊爾境內錯堅河上游高位冰崩碎屑流，冰崩體沿郭巴峽曲、東林藏布溝高速運動，最終衝擊吉隆口岸。冰崩碎屑流相較普通山洪，動能及破壞力更強。

另有多位地理專家分析，山體火災或氣候變化等原因，可能導致冰山及冰湖融化破裂，進而誘發此次大規模土石流。由於屬高位崩塌，常規手段識別困難，監測手段難以預警。洪水從高海拔冰源區沿深切峽谷下泄，沿途裹挾松動岩體、崩塌堆積物與樹木，由山洪演變為土石流。

據悉，2015年尼泊爾大地震後，樟木口岸受損，吉隆口岸承擔中尼主要陸路口岸功能。2024年吉隆口岸監管進出口貨物貿易額達42.48億元人民幣，居西藏各口岸首位，約占中尼貿易總額近3成。2026年1月，吉隆口岸才在此前受災後恢復通關。

此外，吉隆也是中尼鐵路中國段的出境口。隨中尼跨境旅遊復甦，吉隆口岸今年人員往來增加，截至6月23日，2026年累計查驗出入境人員突破10萬人次，年增12.85%。

新華社27日公布西藏吉隆口岸災前後衛星影像，可見26日泥石流災害後，口岸部分建築已被淤泥覆蓋，周邊區域受災嚴重。圖為西藏吉隆口岸泥石流災害前後對比圖。圖／取自新華網
新華社27日公布西藏吉隆口岸災前後衛星影像，可見26日泥石流災害後，口岸部分建築已被淤泥覆蓋，周邊區域受災嚴重。圖為西藏吉隆口岸泥石流災害前後對比圖。圖／取自新華網

圖為西藏吉隆受災前後對比圖。圖／取自央視新聞
圖為西藏吉隆受災前後對比圖。圖／取自央視新聞

土石流 尼泊爾 西藏

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